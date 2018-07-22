Tarihe ışık tutan kongre binası yeni yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor

Erzurum'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'ne ev sahipliği yapan tarihi kongre binasının 2 yıl önce başlatılan restorasyonu tamamlandı. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait paha biçilmez tablolar ile Türkiye'de tek olan Esma-ül Hüsna sergisinin yer aldığı bina, kongrenin 99. yıl dönümü olan yarın yeni yüzüyle yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacak.

19. yüzyılda inşa edilerek yatılı kız okulu olarak hizmet veren Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'nde bulunan kongre binası, Cumhuriyet döneminde satın alınarak eğitim amaçlı kullanılmasının yanı sıra Milli Mücadele döneminde de önemli kararların alınmasında rol oynadı.

Geçmişinde deprem ve yangın gibi felaketlere maruz kalan bina, geçirdiği tadilatlarla günümüze kadar gelmeyi başardı.

Yılda en az 500 bin yerli ve yabacı turistin ziyaret etmesi hedefleniyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'ne de ev sahipliği yapan Kongre Müzesi'nde 2 yıl önce Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce başlatılan restorasyon çalışması sona erdi.

Müzenin daha fazla ilgi çekmesi ve yeni nesillere tarihin daha iyi anlatılması amacıyla başlatılan restorasyon kapsamında, müzede Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait 76 paha biçilmez tablo ile toplamda 152 parça eser, Allah'ın 99 isminin yer aldığı Esma-ül Hüsna tabloları ve yaklaşık 3 bin kitap kapasiteli Erzurum'un ilk sanat kütüphanesi yer alıyor.

Erzurum Kongresi'nin 99. yıl dönümünde yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya hazırlanan ve AA ekibince drone ile görüntülenen müzeyi, yılda en az 500 bin yerli ve yabacı turistin ziyaret etmesi hedefleniyor.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, yaptığı açıklamada, Erzurum'daki Kongre Müzesi'nin Türkiye'deki resim heykel galerisi statüsündeki 3 müze merkezinden birisi olduğunu ve restorasyon çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Binanın 1864'te yatılı kız okulu olarak açıldığını, sonradan cumhuriyetin ilk yıllarında satın alındığını aktaran Almaz, "Bu bina 23 Temmuz 1919'da kongre binası olarak kullanıldı, sonra okul gibi eğitim amaçlı kullanılmış ve 1924'ten sonra ciddi yangın sonrası aldığı tahribatla restore edilerek yine sosyal bilimler, güzel sanatlar ve fen bilimleri lisesi gibi eğitim ve sosyal amaçla kullanılmış." dedi.

"Paha biçilmez eserler için özel sergi alanları oluşturuldu"

Almaz, binanın 2011-2013 yıllarında o dönem TBMM'ye bağlı Milli Saraylardan, Kültür ve Turizm Bakanlığına verildiğini anlatarak şöyle konuştu:

"Bakanlığımız burayı Resim Heykel Müzesi Galerisi ve kongre binası şeklinde dizayn etti. Burada kongre odasından başka bir şey olmadığı için eleştiri alıyorduk. Burayı sosyal hayata kazandırmak için kafa yorduk, Rölöve Anıtlar Müdürlüğü proje geliştirdi, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz de ciddi kaynak oluşturdu. Biz de geçen yıl restorasyona aldık ve bu kapsamda 1,5 milyon lira harcandı. Binanın bazı tavanları ahşaptan yapıldı. Sergi salonları için kedi yolları yapıldı. Güvenlik kamera sistemi ile iç ve dış ışıklar yenilendi. Sanat Kütüphanesi ve Konferans Salonu yapıldı. Paha biçilmez eserlerin sergilenmesi için salonlar halinde özel sergi alanları oluşturuldu."

Almaz, Erzurum'daki Resim Heykel Müzesi'nin 6 yıl önce yıkılmasıyla Ankara'daki Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde koruma altına alınan Osmanlı ve cumhuriyet dönemine ait 76 paha biçilmez tablo ile toplamda 152 parça koleksiyonun tarihi kongre binasında sergileneceğini ifade etti.

Türkiye'de tek ve nadir eserlerden olan el yazmalı ve sedef işlemeli Esma-ül Hüsna'nın da kongre binasında yerini alacağını dile getiren Almaz, ilk defa Erzurum'da bir sanat kütüphanesinin hizmet vermeye başlayacağını vurguladı.