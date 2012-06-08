Tarihçiler değerlendirir

İSTANBUL /TBMM - Kadir Topbaş, Sultanahmet Meydanı'nda, ''Doğu'dan İstanbul'a Kadın Eli 6. Sergisi'' açılışında gazetecilerin sorularını cevapladı.



Topbaş, bir gazetecinin ''AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in bir gazetede yer alan Pierre Loti'nin adının 'İdris-i Bitlisi' olarak değiştirilmesi için belediyeye başvuracağına ilişkin açıklamaları var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?'' sorusu üzerine, ''Ne kadar ilmi ne kadar bilimseldir bilmediğimiz bir şeye şu an cevap veremem'' dedi.

Topbaş, detaylı ve doğru araştırma yapılmayan, üzerinde tarihçilerin konuşmadığı bir konuda, bir vekilin ifadesinden yola çıkarak konuşmasının doğru olmadığını kaydetti.

Kanımıza dokundu

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler de yaptığı açıklamada, ''Masumane, Bitlis'li vatandaş olarak geçmişte gasp edilmiş, çalınmış bir hakkı geri alma konusunda girişimde bulunduk'' dedi.

Pierre Loti isminden rahatsız olmadıklarını belirten Kiler, ''Tarihçilerimizden buranın 1934'e kadar İdris-i Bitlisi Tepesi olarak geçtiğini öğrenince bu anlamda rahatsız olduk'' diye konuştu.