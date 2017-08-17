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'Tarih veremiyoruz ama 7'nin üzerinde deprem olacağı açık'

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özener, "Bütün bilim adamları aslında şunu kabul etmiş durumda; Marmara'da yakın bir gelecekte tarih veremiyoruz ama 7'nin üzerinde deprem olacağı açık." dedi.

'Tarih veremiyoruz ama 7'nin üzerinde deprem olacağı açık'

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özener, "Bütün bilim adamları aslında şunu kabul etmiş durumda; Marmara'da yakın bir gelecekte tarih veremiyoruz ama 7'nin üzerinde deprem olacağı açık." dedi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 13:18
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'Tarih veremiyoruz ama 7'nin üzerinde deprem olacağı açık'

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Bütün bilim adamları aslında şunu kabul etmiş durumda; Marmara'da yakın bir gelecekte tarih veremiyoruz ama 7'nin üzerinde deprem olacağı açık. Bu tek parçalı bir kırık olabilir iki ya da üç parçalı kırık olabilir ama Marmara'da bir deprem olacağı gerçeğini hiçbir zaman değiştirmez." dedi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü yerleşkesinde 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 18. yıl dönümü kapsamında basın toplantısı düzenlendi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 'deprem tehlike ve riski' konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla basın mensuplarına sunum yaparak açıklamalarda bulundu.

"7'nin üzerinde deprem olacağı açık"

Özener, 1939 Erzincan depreminin ardından depremlerin batıya doğru kaydığını belirtti.

Deprem konusunda insanları bilinçlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Özener, "Depremle ilgili insanları korkutmaktan, vatandaşı paniğe yöneltmekten öte biz insanların bilinçlenmesini, karar vericilerin de aksiyonlarını hızlandırmayı amaçlıyoruz. Bütün bilim adamları aslında şunu kabul etmiş durumda; Marmara'da yakın bir gelecekte tarih veremiyoruz ama 7'nin üzerinde deprem olacağı açık. Bu tek parçalı bir kırık olabilir iki ya da üç parçalı kırık olabilir ama Marmara'da bir deprem olacağı gerçeğini hiçbir zaman değiştirmez." ifadesini kullandı.

Özener, depremlerin nerede ve yaklaşık ne büyüklükte olacağını bildiklerini ancak bugünkü teknoloji ile bilimsel olarak zaman verilemediğini kaydetti.

Günde ortalama 106 deprem kaydediliyor

Özener, 1 Ocak-14 Ağustos 2017 tarihlerinde 23 bin 955 depremin kaydedildiğini, bu rakamın 226 güne bölündüğünde günde ortalama 106 depreme denk geldiğini bildirdi.

Özener, şöyle devam etti:

"1900 yılından beri 6 ila 6.9 arasında 81 deprem oldu. Bu aslında 18 ayda bir depreme denk gelmesine rağmen bu yıl içinde peş peşe 6'nın üzerinde deprem oldu. Bu da uzun vadede bir ortalama alabiliyorsunuz ama depremleri depremlerin karakterini çok fazla tahmin etme şansınız yok. 1900 yılından bu yana 7'nin üzerinde 18 deprem kaydetmişiz. Bu da yaklaşık her 6,5 yılda bir 7'nin üzerinde depreme denk geliyor. En son 2011 Van depremi..."

Vatandaşlara 'önümüzdeki süreçte depreme ve artçı şoklara hazırlıklı olunmasında fayda olduğu' önerisinde bulunan Özener, "Bir deprem tehlikesi var, Marmara'da fay var. Tarihsel depremler var, bu deprem tekrarlanacak. Aslında şu andan sonra yapılabilecek tek şey deprem zararlarını azaltmaktır." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi üniversitesiDepremProf. Dr. Haluk Özener
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