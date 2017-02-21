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Tapudan vatandaşları sevindirecek 'veraset' çalışması

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, uzun ve zorlu bürokratik süreçler nedeniyle vatandaşlarda mağduriyete yol açan "veraset ve intikal vergisi" ilişiği kesme uygulamasına yönelik çalışma başlatıldı.

Tapudan vatandaşları sevindirecek 'veraset' çalışması

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, uzun ve zorlu bürokratik süreçler nedeniyle vatandaşlarda mağduriyete yol açan "veraset ve intikal vergisi" ilişiği kesme uygulamasına yönelik çalışma başlatıldı.

21 Şubat 2017 Salı 11:36
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Tapudan vatandaşları sevindirecek 'veraset' çalışması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, uzun ve zorlu bürokratik süreçler nedeniyle vatandaşlarda mağduriyete yol açan "veraset ve intikal vergisi" ilişiği kesme uygulamasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan planlamada, ilişik kesme süreci beklenilmeden tapudaki satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce veraset ve intikal vergisi işlemlerinin tamamlanma süreci beklenilmeden, tapu müdürlüklerinden satış işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik önemli bir uygulamanın hayata geçirilmesi planlanıyor.

Veraset ve intikal vergisi ilişik kesme yazısı alınmadan tapu işlemlerinin yapılamaması ve bu uygulamanın da uzun süreçler nedeniyle vatandaşlarda mağduriyete yol açması nedeniyle tapu müdürlüklerine çok sayıda şikayet ulaştığı öğrenildi. Vatandaşların taleplerini dikkate alan bürokratlar, konuyla ilgili Maliye Bakanlığı ile resmi görüşmelere başladı.

Maliye Bakanlığıyla gerçekleştirilecek görüşmeler sonucunda son şekli verilecek çalışmaya göre, veraset ve intikal ilişiği yazısı istenilmeden tapu işlemlerinin yapılması, işlemin bitiminde tapu müdürlüklerince bu konuda Maliyeye bildirimde bulunulması, veraset ve intikal vergisi yönünde işlemlerin Maliyece devam ettirilmesi öngörülüyor.

Çalışmanın hayata geçmesi durumunda milyonlarca vatandaşın hem maddi hem de manevi açıdan yıprandığı uygulama sona ermiş olacak.

1957 yılına kadar inceleme yapılıyor

Mevcut uygulamada Maliye Bakanlığı üzerinden veraset ve intikal ilişik kesme yazısının alınması zorunlu olduğu için bu yazı olmadan tapuda intikal ve sonrası satış gibi işlemler yapılamıyor.

Maliye Bakanlığınca yazının verilmesinde de, ölen kişinin veraset ve intikal ilişiğinin kesilmesine yönelik 1957 yılından günümüze kadar kapsamlı bir inceleme yapılıyor.

İncelemede bütün murislerin söz konusu taşınmaza yönelik süreçleri araştırılırken, bu incelemenin sonunda ortaya çıkan veraset ve intikal vergisi tahsil ediliyor. Tüm bu işlemlerin sonrasında da tapuya "ilişik yok" yazısı verilerek, taşınmaza yönelik satış ve benzeri işlemlerin yapılabilmesinin önü açılmış oluyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik BakanlığıTapuVeraset Ve Intikal Vergisi
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