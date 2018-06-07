Tapu işlemlerinin noterlere devri yolda

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Tapu devir işlemlerini notelerimizin yapması hususunda Bakanlar Kurulunda sunum yaptık. Başbakanımız, Bakanlar Kurulu nezdinde de prensipte uygun görüldü. İnşallah seçimlerden sonra, Maliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlarımızla teknik ayrıntılarını çalışacağız. Bu konudaki yetkilerimizi de yine noterlerimize devretmeyi planlıyoruz." dedi.

Gül, Türkiye Noterler Birliğinin birlik binasında gerçekleştirilen 47. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Noterler Birliğinin, noterlik mesleğinin, ülkenin ve hukuk sisteminin göz bebeği olduğunu belirterek, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Noterliğin hukuki işlemlerin belgelendirilmesi ve bu işlemlere dair belgelerin düzenli saklanması göreviyle ihtilafların yargıya intikal etmeden çözümlenmesi, yargıya intikal edenlerin ise daha kolay sonuçlanması yönünde çalışmalar yürüttüğünü anlatan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deyim yerindeyse noterlerimiz, aslında hukuk alanında 'koruyucu hekimlik" görevi üstelenen çok önemli bir mesleki yerine getiriyorlar. Tarafsız, bağımsız ve mesleki yetkinliği güçlü bir noterlik sistemi, hukuki hizmetlerin daha kaliteli sunumunu kolaylaştırmaktadır. İhtilafları azaltıyor ve hukuki güvenliğin tesisine de katkıda bulunmaktadır. Bugün hala noter senedi, noter belgesine kayıtsız şartsız herkesin itibar etmesi bütün hukuk camiası başta olmak üzere hepimizin en önemli görevidir. Bu korumamız gereken çok önemli bir değerdir, bunu da korumaya gayret ediyoruz."

"3 yıl sürecek ihtilaf birkaç saatte anlaşmayla sonuçlandı"

Artan ülke nüfusunun, uyuşmazlıkların çoğalmasının ve çeşitlenmesinin dava sayısını ve mahkemelerinin iş yükünü de fazlalaştırdığına işaret eden Gül, yargı sistemini insana hizmet eden bir araç olarak işlevsel kılmanın hükümetlerinin değişmez önceliği olduğunu belirtti.

Bu önceliğe bağlı olarak Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni bir takvime ve eksene bağlayarak çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Gül, şöyle konuştu:

"Ana hedefimizi, toplumun tüm kesimlerine güven veren bir adalet anlayışını tesis etmektir. Mevzuat çalışmalarıyla, altyapı yatırımlarıyla, kurumlarımızın yapısal ve teknolojik dönüşümüyle, artan yargı mensubu ve yardımcı personel sayılarıyla, sürekli eğitim perspektifiyle takipçisi olduğumuz bir kalite ısrarıyla bu hedef için kararlı bir biçimde yürüyoruz. İş uyuşmazlıklarında uygulanan zorunlu arabuluculuk uygulaması başarıyla devam etmektedir. Geçen yılın ocak ayından 31 Mayıs'ına kadar 100 bin dava açılmışken, bu yılın aynı döneminde iş mahkemelerinde açılan dava sayısı 24 bin küsur. Yani yaklaşık yüzde 75-80 oranında vatandaşlarımız mahkemeye gitmemiş ve alternatif uzlaşma yolunu tercih etmiştir. 2, 3 yıl sürecek bir ihtilaf belki birkaç saat içerisinde anlaşmayla sonuçlandırılmıştır. Bu bizim yargı sistemimiz açısından çok önemli bir veridir."

"3,5 milyonun üzerinde araç devri işlem yapıldı"

Bakan Gül, vatandaşların adalete erişimini güçlendiren iyi uygulamalarda noterlerin ve noterlik işlemlerinin büyük katkısının bulunduğunu vurgulayarak, "Hukuk düzenimizin mahkemelerle noterlere tanıdığı yetkiler, işlevsel açıdan birbirlerini tamamlıyor. Noterler uyuşmazlıkları henüz ortaya çıkmadan önleme ve ortaya çıkan uyuşmazlıkları da süratle çözme işleviyle adaletin tesisinde çok önemli katkı sağlamaktadır." dedi.

Noterlerin yaptıkları işlemlerle mahkemelerin birçok iş yükünü azalttığını aktaran Gül, noterlik işlemlerinde görev ve yetki sahasının genişletilmesi yönünde geçmişte atılan adımların önemli sonuçlar verdiğini bildirdi.

Veraset ilamı gibi işlemlerde noterlere yetki verilmesinin iş yüküyle ilgili yenilik olmasından ziyade vatandaşların memnuniyetini artırmaya yönelik değerli bir gelişme olduğunu kaydeden Bakan Gül, "2010 yılından bu yana olan ikinci el araçların satış ve devri, elektronik ortamda noterlerimiz tarafından yapılmaktadır. Bu uygulamanın yakaladığı başarıyı dikkate alarak, araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin noterlerce yapılması, araç tescil belgelerinin de noterlerce verilmesi yönünde yaptığımız düzenlemeler benzer bir başarı ve memnuniyet sağlamıştır. Bu konuda 3,5 milyonun üzerinde işlem yapılmıştır." diye konuştu.

"Yargının iş yükünü azaltıcı çalışmalar, bizim için önemli çalışmalar"

Bir kısım çekişmesiz yargı işlerinin de yine noterler tarafından yapılması yönünde çalışmaların söz konusu olduğunu belirten Gül, şu bilgileri verdi:

"Yargının iş yükünü azaltıcı bütün çalışmalar, bizim için en önemli çalışmalardır. Alternatif çözüm yolları bunlardan biridir. Bir diğeri de noterlerimize veraset ilamı gibi hangi yetkileri daha devrederiz de yargının iş yükü azalır, vatandaşlarımız mahkemeye gitmeden çözüm yoluna ulaşır. Bu konuda kapsamı genişletmeye yönelik çalışmalarımız var. İlgili birimlerimiz çalışıyor, noterlerimizle ilgili kanunda bunları yapacağız. Türkiye Noterler Birliği ile iş birliği içinde çalışmalarımız sürecek. Gayrimenkul satış ve tescil işlemleri konusunda tapu devir işlemlerini noterlerimizin yapması hususunda Bakanlar Kurulunda sunum yaptık. Başbakanımız, Bakanlar Kurulu nezdinde de prensipte uygun görüldü. İnşallah seçimlerden sonra Maliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlarımızla teknik ayrıntılarını çalışacağız. Bu konudaki yetkilerimizi de yine noterlerimize devretmeyi planlıyoruz."

Noterlerin yaptıkları işlemlerdeki dikkat ve titizliğinin bu adımın atılmasında ellerini güçlendirdiğini ifade eden Gül, Noterlik Kanunu'nda uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 47 maddelik değişiklik taslağının görüşe sunulduğunu bildirdi.

"Vicdan temelli bir güvene dayanıyor"

Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar da noterlik mesleğinin var olma sebebinin vatandaşlarla kurumlar nezdinde güven duygusunun koşulsuz sağlanması olduğunu belirtti.

Noterler Birliği olarak işlemleri daha kolay, daha hızlı ve en önemlisi hukuki güvenlikten taviz vermeden yapıp vatandaşlara kolaylık sağlamaya devam ettiklerini anlatan Tutar, "Noterlik mesleğinin yıllardır varlığını sürdürmesinin bir sebebi, durmadan çalışarak tüm kültürel, ekonomik, toplumsal ve teknik yeniliklere uyum sağlayabilmektir. Ama en önemlisi insan odaklı olması ve vicdan temelli bir güvene dayanmasıdır." diye konuştu.

Türkiye Noterler Birliğinin 47. Olağan Kongresi'ne, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve ilgililer katıldı.