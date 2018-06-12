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Tapu çalışanlarından '3600 ek gösterge' talebi

TAKADER Genel Başkanı Demir, "Tapu ve kadastro çalışanlarına kendi kurum döner sermayesinden pay verilmesi ve 3600 ek gösterge rakamından yararlanma hakkının tanınması gerektiğini düşünmekteyiz" dedi.

Tapu çalışanlarından '3600 ek gösterge' talebi

TAKADER Genel Başkanı Demir, "Tapu ve kadastro çalışanlarına kendi kurum döner sermayesinden pay verilmesi ve 3600 ek gösterge rakamından yararlanma hakkının tanınması gerektiğini düşünmekteyiz" dedi.

12 Haziran 2018 Salı 11:39
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Tapu çalışanlarından '3600 ek gösterge' talebi

Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği (TAKADER) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Demir, tapu ve kadastro çalışanlarına kendi kurum döner sermayesinden pay verilmesi ve 3600 ek göstergeden yararlanma hakkının tanınmasını istedi.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneğinin 2014'te kurulduğunu belirterek "2017 yılında devlet hazinemize 10 milyar 693 milyon 326 bin 817 lira gelir girişini sağlayan tapu ve kadastro çalışanları, her kurum içinde sabit mevzuatla çalışan memurlara nazaran, mülkiyet hukukunun kesin güvenliğini sağlamak adına yüzü aşkın kanun, genelge ve yönetmeliklere hakim olmak zorunluluğunu taşımaktadır." diye konuştu.

Tapu ve kadastro çalışanlarının sağlık çalışanları gibi döner sermayeden pay alamadığına dikkati çeken Demir, çalışanların 24 Mayıs'ta açıklanan AK Parti seçim beyannamesindeki ek gösterge müjdesinden de mahrum bırakıldığını söyledi.

Çalışanların, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde yüksek özveri ve gayret ile yüzde 95'ten fazla vatandaş memnuniyetini resmi anketlerle ortaya koyduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin devletine olan güven ve saygısını artırmayı başaran tapu ve kadastro çalışanlarına kendi kurum döner sermayesinden pay verilmesi ve 3600 ek gösterge rakamından yararlanma hakkının tanınması gerektiğini düşünmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kamu çalışanı olmanın şükrünü ve gururunu yaşayan bizler, bu ülkede kamu çalışanlarına verilen her desteğin doğrudan ülkemizin iç ekonomisine sıcak para olarak güç verdiğinin de istatistiki analizler sonucu farkındayız. Kurumumuz döner sermayesinden pay almamız ve ek gösterge düzenlemesi kapsamına alınarak, özlük haklarımızın iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Tapu Ve Kadastro Çalışanları DerneğiTAKADEREmre Demir
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