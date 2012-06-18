Tanrıkulu: Cezaevinde yangın alarmı yok

ŞANLIURFA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, 13 mahkumun hayatını kaybettiği Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevinde incelemelerde bulundu.

"Koğuşlarda insani koşullar yok" diyen Tanrıkulu, yangın alarm sisteminin bulunmadığını söyledi.

NTV'ye konuşan Sezgin Tanrıkulu, Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun acilen cezaevine gitmesi gerektiğini dile getirdi.

Cezaevinde kapasitesinin üstünde tutuklu ve hükümlünün bulunduğunu öne süren Tanrıkulu, şunları kaydetti:

''Urfa Cezaevi'nin kapasitesi benim arkadaşlarımdan aldığım bilgilere göre 275 kişi. Artırılmış kapasitesiyse 375 kişi ama şuanda içerde kalan tutuklu ve hükümlü sayısı bin 57 kişi. 13 kişi vefat etmiş 1 kişi tahliye olmuş dolayısıyla şu anda bin 43 kişi cezaevinde kalıyor.

375 kişinin azami kalması gereken cezaevinde binden fazla insan şu anda kalmakta, insani olmayan koşullar var. Olayın meydana geldiği koğuşun kapasitesi bana aktarılan bilgiye göre 6 kişi, kalan tutuklu ve hükümlü sayısı 18 kişi. Cezaevinin insani olmayan, Urfa'nın iklim şartlarına göre insani olmayan bu koşullarda, insanların tutuklu ve hükümlü olarak bu koşullara tahammül etmeleri isteniyor.''

BAKAN ERGİN'İN AÇIKLAMALARI

Konuşmasında Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in yaptığı açıklamaları da eleştiren Tanrıkulu, ''Binden fazla insan kalıyor, Urfa'nın bu sıcaklığına dışarda dayanmak mümkün değil... İçeride 40-45 derece sıcaklık içerisinde tuvalete gitmenin, su içmenin, insani ortamda kalmanın, asgari insani koşullar diyoruz, tabiki cezaevleri zorluk taşır ama bu şekilde zorluk taşımaz'' dedi.

CHP olarak Türkiye'deki bütün cezaevlerini gezdiklerini, buralardaki sorunları Türkiye gündemine aktarmaya çalıştıklarını ifade eden Tanrıkulu, Şanlıurfa Cezaevi'nde de incelemelerde bulunarak açıklamalar yaptıklarını, fakat gerekli düzeltmenin yapılamadığını iddia etti.





Son Güncelleme: 18.06.2012 01:40