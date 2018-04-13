Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 268 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünü ele geçirmeye çalışan darbecilere karşı mücadele verirken yaralanan müştekiler olay günü yaşadıklarını anlattı.

Müştekilerden Kemal Yıldız, FETÖ'nün darbe girişimini öğrendikten sonra teşebbüse karşı durmak için meydanlara çıktığını, işgal edilmeye çalışılan Ankara Emniyet Müdürlüğüne gittiğini söyledi.

Yıldız, konuşmasına şöyle devam etti:

"Olay tarihinde tankların yürüdüğünü görünce Ankara Emniyet Müdürlüğünün oraya gittim. Köprünün üstüne çıktığımda tanktaki askerler halka ateş açıyorlardı. Askerlerin rütbelerini göremiyordum çünkü yanlarına yaklaştırmıyorlardı. Tankın üzerinde de içinde de askerler vardı, bize ateş ediyorlardı. Ateşli silah ile sol ayak bileğimden yaralandım. Orada çok yaralanan kişi gördüm, hastaneye gidenler oldu. Bu yaralanmalar askerlerin ateşi sonucu gerçekleşti. Bombalama esnasında da bölgedeydim. Bu olay nedeniyle şikayetçiyim, kamu davasına katılmak istiyorum."

Şevket Kaplan da müşteki olarak verdiği ifadede, 15 Temmuz akşamı evde olduğu sırada savaş uçakları ve helikopterlerin uçuş yaptığını gördüğünü, bunun ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne gittiğini belirtti.

Emniyete bomba atılmasına şahit olduğunu dile getiren Kaplan, olaylar esnasında elinden yaralandığını anlattı.

Sanıklardan şikayetçi olan Kaplan, davaya müdahillik talebinde bulundu.

Diğer müştekilerin de beyanlarını alan mahkeme, duruşmayı 16 Nisan Pazartesi'ye erteledi.