"Tanklar geliyor bunun hesabını vereceksiniz"

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan 270 sanığın yargılandığı davada, bazı sanıklar savunma yaptı.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen oturumda, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Kimlik kontrolünün ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen'in emir astsubaylığını yapan tutuklu sanık İsmet Durgun, iddianamede yer alan "kimseden emir almadan, çağrılmadan komutanlığa geldiği, kendisine verilen görevleri yerine getirdiği ve Hakbilen'in talimatıyla darbe teşebbüsünde rol aldığı" gibi suçlamalara yönelik savunma yaptı.

"Birlikleri tek tek arayın hiç kimse kışlalardan dışarıya çıkmasın"

Durgun, darbe girişiminin yaşandığı gece televizyondan İstanbul'daki olayları görünce oğlu ve kızıyla görüştüğünü, daha sonra sanık Hakbilen ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ege Ordusu Komutanlığına gitmek için askeri kamptan ayrıldığını anlattı.

Kendisinin saat 01.00 gibi komutanlığa gittiğini, sanık Hakbilen'in ise saat 02.30 sıralarında makam odasına geldiğini kaydeden sanık Durgun, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in, bazı komutanlarla brifing salonunda toplantı yapan sanık Hakbilen'e, "toplantıyı sonlandırarak, herkesin göreve dönmesi" emri verdiğini ayrıca "Birlikleri tek tek arayın, hiç kimse kışlalardan dışarıya çıkmasın" emrinin iletilmesini istediğini kaydetti.

"Bunun hesabını vereceksiniz"

Sanık Hakbilen'in yaklaşık 20 dakika sonra, elindeki evrakı koymak üzere kendisinden bir dosya istemesinin ardından Orgeneral Recep'in odasına geçtiğini, odadan seslerin gelmesi üzerine, koridora çıktığını dile getiren Durgun, şunları ifade etti:

"Hakbilen, Orgeneral Recep'e, 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir generaliyim, sıkıyönetim komutanıyım.' tarzında sözler söyledi. Orgeneral Recep de 'Sana kim emir verdi?' diye sorunca, Hakbilen de 'Genelkurmay emir verdi' cevabını verdi. Orgeneral Recep, oradaki koruma ekibine Memduh Paşa'nın gözaltına alınması emrini vermesinden sonra Hakbilen de koluna giren korumalara, 'Beni bırakın, büyük suç işliyorsunuz. Tanklar geliyor, bunun hesabını vereceksiniz.' diye tehditvari konuştu. Sabaha karşı polis ekipleri gelerek, Hakbilen'i gözaltına aldı. Ben de Hakbilen ile kendi odamı kilitledikten sonra anahtarları ilgili komutana verdim."

İddianame

İzmir'de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan bin 300 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, Fetullah Gülen'in "birinci" şüpheli olduğu 267 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamaları yöneltilmişti.

Daha sonra hazırlanan ek iddianameyle 3 kişinin daha dosyaya eklenmesiyle sanık sayısı 270'e yükselmişti.

Sanıklar arasında, tamamı Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen, "yurtta sulh konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen tutuklu sanıklar Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ile Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez de bulunuyor.