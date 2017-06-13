Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99084
ALTIN
142.985
DOLAR
3.5222
STERLIN
4.4848
EURO
3.9488
Kenya'da 7 katlı bina çöktü
Kenya'da 7 katlı bina çöktü
Organıyla umut oldu
Organıyla umut oldu
EGE'DE KORKUTAN DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ 15.35 DE ARTÇI SARSINTI OLDU
EGE'DE KORKUTAN DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ...
Beykoz'un 'Mozart'ı
Beykoz'un 'Mozart'ı
'Dünyayı tatlandıracak'
'Dünyayı tatlandıracak'

Tanju Çolak adliyeye sevk edildi

Başkentte bir organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da olduğu 30 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.

Tanju Çolak adliyeye sevk edildi

Başkentte bir organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da olduğu 30 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.

13 Haziran 2017 Salı 13:07
55 Okunma
Tanju Çolak adliyeye sevk edildi

Başkentte bir organize suç örgütüne düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da olduğu 30 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan bir organize suç örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen, eski futbolcu Tanju Çolak'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden diğer şüphelilerin de gün içerisinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, 10 Haziran'da Ankara merkezli operasyon başlatılmış, birçok ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, aralarında Çolak'ın da bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı. Çolak’ın, bazı alacaklarını tahsil etmeleri için çete üyeleriyle anlaştığı ileri sürülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başkentte Bir Organize Suç örgütüTanju ÇolakEski Milli Futbolcu Tanju ÇolakTanju Çolak Adliyeye Sevk Edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana karpuzu tescilleniyor
Adana karpuzu tescilleniyor
Ceylin'in dedesine 'Yakalanırsa bana da haber verin' demiş
Ceylin'in dedesine 'Yakalanırsa bana da haber verin' demiş
Erdoğan AK Parti Ankara İl Teşkilatı'nın iftarına katılacak
Erdoğan AK Parti Ankara İl Teşkilatı'nın iftarına katılacak
FETÖ davasının firarisi adli tıpçı tutuklandı
FETÖ davasının firarisi adli tıpçı tutuklandı
"Yakalanmasaydım tüm köydekileri öldürecektim"
"Yakalanmasaydım tüm köydekileri öldürecektim"
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ