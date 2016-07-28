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TANAP'ın Çanakkale boğaz geçişini Malezyalı şirket yapacak

TANAP'ın deniz kesimi boru hatları ve fiber optik kablolarına ilişkin mühendislik ve inşaat ihalesini kazanan SapuraKencana şirketi ile sözleşme imzalandı.

TANAP'ın Çanakkale boğaz geçişini Malezyalı şirket yapacak

TANAP'ın deniz kesimi boru hatları ve fiber optik kablolarına ilişkin mühendislik ve inşaat ihalesini kazanan SapuraKencana şirketi ile sözleşme imzalandı.

28 Temmuz 2016 Perşembe 10:25
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TANAP'ın Çanakkale boğaz geçişini Malezyalı şirket yapacak
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) Çanakkale Boğazı deniz geçişinin mühendislik, satın alma ve inşaat işlerini gerçekleştirmek için açılan ihaleyi kazanan Malezyalı SapuraKencana ile sözleşme imzalandı.

TANAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Azerbaycan'daki Şah Deniz-2 sahasından çıkacak doğalgazı Türkiye'ye ve Avrupa'ya taşıyacak proje kapsamında açılan, Trans Anadolu Boru Hattı Projesi’nin Deniz Kesimi Boru Hatları ve Fiber Optik Kablolarına İlişkin Mühendislik, Satın Alma ve İnşaat İhalesi sonuçlandı.

Türkiye'de Ardahan'ın Posof ilçesinden başlayan ve Edirne'nin İpsala ilçesinde Avrupa'ya bağlanacak bin 850 kilometrelik boru hattının yaklaşık 18 kilometrelik Çanakkale Boğazı geçişi için mühendislik, satın alma ve inşaat işleri açılan ihale için 6 firma ön yeterlilik aldı.

TANAP'ın bu firmaları 9 Eylül 2015 tarihinde davet etmesiyle başlayan ihale sürecinde kazanan SapuraKencana şirketi ile sözleşme imzalandı.

Açıklamada, TANAP genelinde 25 Haziran 2016 tarihi itibarıyla ilk faz için mühendislik işlerinin bittiği, 920 kilometre güzergahın açıldığı, 803 kilometre boru dizgisi ve 700 kilometre ana hat borusunun kaynağının tamamlandığı belirtildi.

Proje kapsamında çalışmaların büyük bir kararlılıkla ve proje takvimine uygun şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, "15 Temmuz günü ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, siyasi ve ekonomik istikrarını hedef alan, ancak ülkesine ve demokrasine sahip çıkan aziz milletimizin canı pahasına verdiği mücadele neticesinde başarısızlıkla sonuçlanan hain darbe girişimi, hepimizi derinden üzmüş ve yaralamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve milleti bu süreçte demokratik düzeni ve istikrarını korumak için iradesini ve tüm gücünü ortaya koymuş ve tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir." ifadelerine de yer verildi.

Azeri enerji şirketi SOCAR'ın yüzde 58, BOTAŞ'ın yüzde 30 ve İngiliz BP'nin yüzde 12 hisseye sahip olduğu TANAP'ın toplam maliyetinin ise 9,2 milyar dolar seviyesinde olacağı hesaplanıyor.

AA

Son Güncelleme: 28.07.2016 10:27
Anahtar Kelimeler:
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı ProjesiTANAPçanakkale Boğazı
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