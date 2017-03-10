Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bakanların Avrupa'daki programlarına izin verilmemesi hakkında, "Yapılanları gerçek boyutuyla tanımlamak üzücü ama bu ifadeleri kullanmaktan başka da bir seçeneğimiz yok. Bunlar baskıcı yöntemlerdir. Tam anlamıyla faşist uygulamalardır. Almanya için, Avusturya için, tüm Avrupa için ifade etmek gerekirse bir Nazi yaklaşımıdır. Nazi uygulamalarının, Nazizm uygulamalarının içinde bulunduğumuz yüzyılda tekrar ortaya çıkmaya başladığını... Hem de kendilerinden daha rasyonel, daha aklı başında kararlar ve adımlar beklediğimiz yöneticiler tarafından gündeme getirilmesi, adeta desteklenmesi son derece üzüntü verici bir hadise." ifadelerini kullandı.