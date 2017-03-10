Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89747
ALTIN
144.449
DOLAR
3.7513
STERLIN
4.5650
EURO
3.9802
Yeni bir yaşam, yeni bir başlangıç için
Yeni bir yaşam, yeni bir...
MHP'de 4 isim ihraç edildi
MHP'de 4 isim ihraç edildi
İstanbul'da bir 'paşa'
İstanbul'da bir 'paşa'
AP'deki FETÖ etkinliği iptal edildi
AP'deki FETÖ etkinliği iptal edildi
98 terörist etkisiz hale getirildi
98 terörist etkisiz hale getirildi

"Tam anlamıyla faşist uygulamalardır"

Başbakan Yardımcısı Canikli, Bakanların Avrupa'daki programlarına izin verilmemesi ile ilgili, "Yapılanları gerçek boyutuyla tanımlamak üzücü ama bu ifadeleri kullanmaktan başka da bir seçeneğimiz yok. Tam anlamıyla faşist uygulamalardır." dedi.

"Tam anlamıyla faşist uygulamalardır"

Başbakan Yardımcısı Canikli, Bakanların Avrupa'daki programlarına izin verilmemesi ile ilgili, "Yapılanları gerçek boyutuyla tanımlamak üzücü ama bu ifadeleri kullanmaktan başka da bir seçeneğimiz yok. Tam anlamıyla faşist uygulamalardır." dedi.

10 Mart 2017 Cuma 13:56
18 Okunma
"Tam anlamıyla faşist uygulamalardır"

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bakanların Avrupa'daki programlarına izin verilmemesi hakkında, "Yapılanları gerçek boyutuyla tanımlamak üzücü ama bu ifadeleri kullanmaktan başka da bir seçeneğimiz yok. Bunlar baskıcı yöntemlerdir. Tam anlamıyla faşist uygulamalardır. Almanya için, Avusturya için, tüm Avrupa için ifade etmek gerekirse bir Nazi yaklaşımıdır. Nazi uygulamalarının, Nazizm uygulamalarının içinde bulunduğumuz yüzyılda tekrar ortaya çıkmaya başladığını... Hem de kendilerinden daha rasyonel, daha aklı başında kararlar ve adımlar beklediğimiz yöneticiler tarafından gündeme getirilmesi, adeta desteklenmesi son derece üzüntü verici bir hadise." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Nurettin CanikliFaşist Uygulamalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
Bakan Kaya Almanya'ya gidiyor
Bakan Kaya Almanya'ya gidiyor
Teröristlerin tahrip ettiği yerleri kadınlar yeşertecek
Teröristlerin tahrip ettiği yerleri kadınlar yeşertecek
Yeni bir yaşam, yeni bir başlangıç için
Yeni bir yaşam, yeni bir başlangıç için
İŞTE TÜRK MİLLETİNİN TARİHE DAMGASINI VURAN O NİTELİKLERİ…
İŞTE TÜRK MİLLETİNİN TARİHE DAMGASINI VURAN O NİTELİKLERİ…
'Emin Yarbay'ın ifadeleri eski Başyaver'i yalanlıyor
'Emin Yarbay'ın ifadeleri eski Başyaver'i yalanlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ