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Talipoğlu'nun kalp krizinden yaşamını yitirdiği kesinleşti
Talipoğlu'nun kalp krizinden yaşamını yitirdiği...

Talipoğlu'nun kalp krizinden yaşamını yitirdiği kesinleşti

Gazeteci Tayfun Talipoğlu'nun kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi.

Talipoğlu'nun kalp krizinden yaşamını yitirdiği kesinleşti

Gazeteci Tayfun Talipoğlu'nun kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi.

20 Nisan 2017 Perşembe 14:02
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Talipoğlu'nun kalp krizinden yaşamını yitirdiği kesinleşti

İZMİR

Gazeteci Tayfun Talipoğlu'nun kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinde fenalaşması üzerine sağlık ekiplerince kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden 55 yaşındaki Tayfun Talipoğlu'nun kesin ölün nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan ayrıntılı otopsisi tamamlandı.

Kanında herhangi yabancı bir maddeye rastlanmayan, daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı öğrenilen Talipoğlu'nun, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Gazeteci Tayfun Talipoğlu, Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinde 21 Mart'ta fenalaşması üzerine sağlık ekiplerince kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Talipoğlu’nun zayıflatıcı krem kullandıktan sonra yaşamını yitirmesi tartışma konusu olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tayfun TalipoğluKalp KriziGazeteci
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