Tarihte birçok medeniyet ve farklı kültürün ortak buluşma noktası olan Kayseri'nin 2 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Talas, geçmişin izlerini günümüzde de yaşatmaya devam ediyor.

Tarih boyunca Mazaka, Tabal, Kilikya, Kapadokya, Med, Pers, Kayrus, Roma, Bizans, Danışment, Selçuklu ile Osmanlı gibi onlarca medeniyeti bünyesinde barındıran ve farklı din ve kültürden insanların buluşma noktası olan Talas, ziyaretçilerini adeta tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Asırlar boyunca İslam hoşgörüsüyle Türk, Kürt, Ermeni ve Rum kimliklerini bir arada yaşatmış bir yerleşim alanı olan Talas, ziyaretçilerine adeta bir kültür mozaiği sunuyor.

Günümüzde ise dar sokakları, yüksek duvarlı taş evleri ve tarihi yapılarıyla dikkat çeken ilçe, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği canlı bir sosyal yaşama sahip.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, çok kültürlü ve sosyal bir yer olan ilçenin, tarihin her döneminde yerleşim yeri olarak kullanıldığını söyledi.

"Rum, Ermeni ve Türklerin bir arada yaşadığı bir ilçe"

İlçenin her köşesinde farklı millete ait bir tarihi doku bulunduğunu belirten Palancıoğlu, şunları söyledi:

"Talas, tarihi itibariyle önemli bir ilçe. Rum, Ermeni ve Türklerin bir arada yaşadığı ve zamanında 8 kilise, Amerikan koleji ve papaz okulunun olduğu bir ilçe. Zamanla bazı tarihi eserler tahrip edilmiş. Göreve geldiğimiz andan itibaren elimizdeki imkanları seferber ederek tarihi sokak ve eserlerin restorasyonu için detaylı çalışma başlattık. İlçeye baktığımız zaman Tablakaya, Han, Harman ve Kiçiköy mahalleleri hakikaten dokusu itibariyle Kayseri'nin yekpare kalmış tek tarihi bölgesi. İnsanlar tarihi mahalleleri gezdiklerinde 'böyle bir yer Kayseri'de var mıymış' hissine kapılıyor. Tarihe baktığımız zaman Talas'ta farklı kültürlerden farklı toplumlar yaşamış ama detayına baktığımızda çok nitelikli bir hayat sürülüyor. Kayseri'nin sosyal, kültürel seviyesi en yüksek vatandaşları Talas'ta yaşıyor. Şu anda bağlık ve tarihi eserlerin bulunduğu alanlar yoğun kullanıma sahip. Yeraltı şehirleri, konaklar, tarihi mahalleler ve tarihi sokaklar çok farklı dokusuyla insanları cezbediyor."

"Vatandaşların yerleşmeyi en çok tercih ettiği ilçe konumunda"

İlçenin, Kayseri için bir rahatlama mekanı olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, Talas'ın nüfusunun gündüz 160 bin iken akşamları 200 bine ulaşabildiğini söyledi.

Talas'ta farklı kültürden insanların kardeşlik içerisinde yaşadığını belirten Palancıoğlu, şöyle devam etti:

"Talas, özellikle Erciyes Üniversitesi'nin kurulmasının ardından üniversite gençliğinin en çok rağbet ettiği ilçe konumuna geldi. Burada hem yurt hem de rezidanslar dolayısıyla birçok ilden 50 bin öğrenci kalıyor. Sadece bu değil. Organize sanayi, küçük sanayi ve sanayi sitesi olmadığı için hava kirliliği burada yok. Bundan dolayı vatandaşların yerleşmeyi en çok tercih ettiği ilçe konumunda. Kayseri dışından gelen özellikle memur ve öğrencilerin en çok tercih ettiği ilçe. Gündüz nüfus 160 bin iken geceleri nüfus 200 bini buluyor. Özellikle Kayseri'nin rahatlama mekanı. İnsanlar yemek yemek, gezinti yapmak için sürekli Talas'talar. Biz de belediye olarak ilçeyi canlı tutabilmek için birçok etkinlik gerçekleştiriyoruz."