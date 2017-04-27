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Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs öncesi güvenlik önlemleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınıyor.

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs öncesi güvenlik önlemleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınıyor.

27 Nisan 2017 Perşembe 15:09
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Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs öncesi güvenlik önlemleri

İSTANBUL

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınıyor.

İstanbul Emniyeti, pazartesi günü kutlanacak Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda herhangi bir olayın yaşanması için çalışmalara başladı.

Bu kapsamda, meydana İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kamyonlarla demir bariyerler taşındı. Taksim'in farklı noktalarına 10'ar metre aralıklarla boşaltılan bariyerler, güvenlik önlemleri kapsamında meydanın çevresine ilerleyen günlerde yerleştirilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Taksim Meydanı1 MayısGüvenlik önlemleri1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü
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