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Taksim'e yapılacak camiye ruhsat verildi

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, "Belediye ruhsatı da şu an itibarıyla verilmiş durumda. Ruhsatı alan hayırsever iş adamı iş makinelerini getirdi ve çalışmalara başladı." dedi.

Taksim'e yapılacak camiye ruhsat verildi

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, "Belediye ruhsatı da şu an itibarıyla verilmiş durumda. Ruhsatı alan hayırsever iş adamı iş makinelerini getirdi ve çalışmalara başladı." dedi.

10 Şubat 2017 Cuma 16:01
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Taksim'e yapılacak camiye ruhsat verildi

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah DemircanTaksim'e yapılacak Camiye ilişkin, "Belediye ruhsatı da şu an itibarıyla verilmiş durumda. Ruhsatı alan hayırsever iş adamı iş makinelerini getirdi ve çalışmalara başladı." dedi.

Cuma namazını Taksim Mescidinde kıldıktan sonra, inşa edilecek camiyle ilgili açıklama yapan Demircan, Taksim'de cami yapılıp yapılmama konusunun çok tartışıldığını hatırlatarak, 2010 yılında imar planlarında otoparkın cami alanı olarak tescillendiğini kaydetti.

Demircan, "2013'te bu bölge imar planı iptal olunca 2015'e kadar plansız kalmıştı. 2015'te plan Danıştay'dan tekrar geri gelince burada cami yapımına da onay çıkmıştı. 2015'ten bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber burada iyi bir proje yapılması konusu tartışıldı, çalışıldı ve alternatifler üzerinde duruldu.'' dedi.

Yapının Anıtlar Kurulunda onaylandığını, arazinin de Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olduğunu vurgulayan Demircan, şöyle konuştu:

"Camiyi yapmak isteyen hayırsever bir iş adamı da var. Dolayısıyla kamu kaynağı harcanmadan yapılacak bu cami. Belediye ruhsatı da şu an itibarıyla verilmiş durumda. Ruhsatı alan hayırsever iş adamı iş makinelerini getirdi ve ilk çalışmalarına başladı. Bu çalışmalara kazık çakılarak başlayacak, Anıtlar Kurulunun gözetiminde devam edecek. Kazık çalışması çevredeki binalarda bir tehlike olmasın diye düşünülerek yapılıyor. Süreç bu şekilde yapılacak ve inşaatın yapılması en az bir iki yıl kadar sürecek.''

AA

Anahtar Kelimeler:
TaksimTaksime Cami
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