Taksim'e yapılacak caminin temeli atıldı

Taksim'e yapılacak caminin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Tören, hafız Halil Necipoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken, caminin temeline ilk kazma vurulması ve harç dökme işlemi dualarla yapıldı.

Törende konuşan Topbaş, Taksim'de bir mabede ihtiyaç olduğu düşüncesiyle mücadele edenleri anarak, bugün yapılanların toplumun ihtiyaçlarını karşılama adına gerçekleştirildiğini belirtti.

İstanbul'un öteden beri hep bir barış kenti olduğunu, farklılıkları ve zenginlikleri bir arada yaşadığını vurgulayan Topbaş, "Aynı sokakta, cami, sinagog ve kilise bulundu. 'Ne olursan ol, yine de gel' diyen bir anlayışın mensuplarıyız. Pera bölgesi özellikle farklı kültürlerin çok yoğun yaşadığı ve batıya açılan pencere olarak kabul edilen bir alan. Hemen yanımızda kilise var. II. Mahmud'un yaptırdığı Galatasaray Lisesi var. Yani bir tarih kokan bölgede yaşamaktayız. İnsanların yaşam alanları arasında birtakım temel ihtiyaçları var ki, biz bunlara hep 'sosyal donatı alanları' deriz. Burada meslektaşlarıma, bu caminin tasarımını hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Gerçekten bölgeye uygun bir yapıyı, camiyi, mabedi buraya projelendirmişler." diye konuştu.

"Artık sokaklarda namaz kılınmayacak olması sevindirici"

Kadir Topbaş, Taksim'e yapılacak caminin birçok yönü bulunduğunu ancak iki anlamlı tarafına dikkati çekmek istediğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Caminin, hemen burada Santa Maria Kilisesi'nin yanında olması ve iki mabedin Taksim'e bakması, bu şehrin ne kadar hoşgörülü olduğunun bir sembolüdür. Turistler, bu bölgede dolaşırken bir taraftan minareleri, diğer taraftan kiliseyi görerek, bu şehirde hoşgörünün ne kadar hakim olduğuna, ne kadar birlikte yaşanabildiğine şahit olacak. Bu açıdan çok önemli. Bir de sokaklarda gazete ve koli kağıtları üzerinde namaz kılanlar değil, daha medeni ve daha temiz bir görüntü olacak. Burada Beyoğlu Belediye Başkanlığı yaptım biliyorum. Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu cuma günleri kendi bahçesini açtı insanların namaz kılmaları için. Artık sokaklarda namaz kılınmayacak olması sevindirici."

"Cami eksikliğini hep hissettim"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 50 yıla varan hayatının büyük bölümü Taksim'de geçen biri olarak burada cami eksikliğini hep hissettiğini söyledi.

Her gün milyonlarca insanın Taksim'e geldiğini aktaran Demircan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar namaz kılanlara bir mekan sunamadık. Burada cami yapmak için kurulmuş derneğin binasını, on yıllarca mabet olarak kullandık. Şimdi iyileştirsek de yıllarca teneke minareli bu dernek binasında namaz kıldık. Dar, sıkışık, ancak 20-30 kişiyi ağırlayan bu yapıya hem şükrettik hem utandık. Türkiye'nin sahnesine, bu görüntünün yakışmadığını düşündük. Zaman hükmünü icra etti. Gidenler gitti. Gelenler çözüm aramaya devam etti. Şu derme çatma mescitte edilen dualar kabul oldu. Büyükşehir Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Anıtlar Kurulu, Beyoğlu Belediyesi, hayırsever iş adamları ve toplumsal mutabakat bir potada birleşti. Bugün, Taksim Meydanı'nın yanı başında, mescit gibi kullanılan emektar binanın yerine, görkemli mabetlerin komşusu olarak Türkiye'ye, Taksim'e yakışır estetik bir caminin temelini atıyoruz."