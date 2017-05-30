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Taksim'de güvenlik önlemleri arttırıldı

Gezi Parkı odaklı eylemlerin 4. yılı nedeniyle parkın etrafı demir bariyerlerle kapatılırken, polis ekipleri park ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Taksim'de güvenlik önlemleri arttırıldı

Gezi Parkı odaklı eylemlerin 4. yılı nedeniyle parkın etrafı demir bariyerlerle kapatılırken, polis ekipleri park ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

30 Mayıs 2017 Salı 11:53
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Taksim'de güvenlik önlemleri arttırıldı

İSTANBUL

Gezi Parkı odaklı olayların 4. yılı sebebiyle parkın etrafı demir bariyerlerle kapatılıyor.

Polis ekipleri sabah saatlerinde, 2013'te yaşanan olayların 4. yılı nedeniyle yapılabilecek olası eylemler için Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın çevresinde güvenlik önlemi almaya başladı.

Bu kapsamda, Gezi Parkı'nın etrafı demir bariyerlerle kapatılıyor.

Park içindeki yürüyüş yolları kapatılmazken, yeşil alanlar tamamıyla demir bariyerlerle çevriliyor.

Gezi Parkı'na vatandaşların giriş-çıkışlarına izin verilirken, parkın içinde bir TOMA ve iki midibüs hazır bekletiliyor.

Polis ekipleri de park ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TaksimGezi Parkı
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