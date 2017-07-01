Taksim'de asfaltta yumurta pişirdiler

Taksim'de, hava sıcaklığına dikkati çekmek isteyen esnaf, asfalt üzerindeyumurta pişirdi.

Taksim Meydanı'nda esnaflık yapan Özal Maskan, hava sıcaklığındaki artışa dikkati çekmek istedi. Asfalt üzerine yumurta kıran Maskan, daha sonra yumurtanın pişmesini bekledi.

Yumurtanın bir süre sonra pişmesinin ardından, Maskan ve arkadaşları yumurtayı yedi.

Çevredeki bazı vatandaşlar da olayı fotoğrafladı.

Esnaf Maskan, İstanbul'da bunaltıcı bir hava olduğunu ifade ederek, hava sıcaklığının etkisiyle yumurtanın piştiğini söyledi.