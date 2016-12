İstanbul

Şoförler Esnaf Odası, Beşiktaş'taki

terör saldırı

sını lanetledi.

Saldırının gerçekleştiği yere, korna çalarak gelen yaklaşık 50 taksici, saldırıya tepki gösterdi.



Ellerindeki karanfilleri saldırının meydana geldiği noktaya bırakan taksiciler, şehit olanlar için dua etti.

"Türk milletinin başı sağolsun"

Burada açıklama yapan oda başkanı Cem Sert, şoför olan bir kişinin de saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırı nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getiren Sert, ''Tek vatan, tek millet, tek bayrak altında canımızı dahi olsa vermeye hazırız. Onun için taksicilerle buraya geldik. Devletimize, milletimize her zaman saygılıyız ve her zaman devletimizin arkasındayız. Meslek grubu olarak polislerle her zaman iç içe olduğumuz için, içimiz yanmıştır, acımız çoktur. Türk milletinin başı sağolsun. Şehitler hiçbir zaman ölmez.'' ifadelerini kullandı.

AA