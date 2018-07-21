Taksiciden, UBER sürücüsüne sopalı tehdit

Şişli'de taksi şoförünün, UBER sürücüsünün yolunu keserek, içerisinde Arap turistlerin bulunduğu araca sopayla saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Halaskargazi Caddesi'nde dün akşam aracına aldığı Arap turistlerle seyir halinde olan UBER sürücüsünün önünü kesen taksici, elindeki sopayla aracın camına vurarak, sürücüyü tehdit etti.

Yaşananlar, araçta bulunan Arap turistlerin telefonlarıyla MOBESE görüntülerine de yansıdı.

Kamera görüntülerinde UBER aracına yaklaşan taksicinin elindeki sopayla minibüsün camına vurarak tehdit etmesi yer alıyor.

Turistler bu sırada taksinin plakasını alırken, polis taksi sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.