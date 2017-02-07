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Taksi şoförü kalbinden bıçaklandı

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, aracına aldığı yolcu tarafından kalbinden bıçaklanan taksici ağır yaralandı.

Taksi şoförü kalbinden bıçaklandı

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, aracına aldığı yolcu tarafından kalbinden bıçaklanan taksici ağır yaralandı.

07 Şubat 2017 Salı 11:13
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Taksi şoförü kalbinden bıçaklandı

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, aracına aldığı yolcu tarafından kalbinden bıçaklanan taksici ağır yaralandı.

İddiaya göre, Mustafa Kıyak, 42 TT 827 plakalı taksisine aldığı kimliği henüz belirlenemeyen kişiyi, aralarında çıkan tartışma sonrası Çaybaşı Caddesi'nde araçtan indirmek istedi.

Zanlı, araçtan inmemekte direnince Kıyak aracındaki bıçağı aldı. Taksi şoförü Kıyak, çıkan kavgada aynı bıçakla kalbinden yaralandı.

Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kıyak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyaTaksiYolcuTaksi şoförü
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