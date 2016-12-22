ANKARA
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve kahvenin yer aldığı 96 firmaya ait 150 parti ürün kamuoyuna duyuruldu.
Taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları, Bakanlığın internet sitesinde açıklandı.
Buna göre, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 96 firmaya ait 150 parti ürün kamuoyunun bilgisine sunuldu.
Öte yandan, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında Bakanlıkça 2012'den bu yana 642 firmaya ait bin 323 parti ürünün ismi açıklandı.
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