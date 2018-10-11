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TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜNÜN OSCARLARI SAHİPLERİNİ BULDU

Geçen hafta son bulan MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı’nda makine sektörünün önde gelen şirketleri ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan TİAD Başkanı Hakan Aydoğdu “Üretmeye, daha çok üretmeye odaklandık. Takım tezgahları sektörü, bu hedef için kritik bir görev üstleniyor. Yerlileşme hamlesi ile, yapacak çok işimiz var” açıklaması yaptı.

TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜNÜN OSCARLARI SAHİPLERİNİ BULDU

Geçen hafta son bulan MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı’nda makine sektörünün önde gelen şirketleri ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan TİAD Başkanı Hakan Aydoğdu “Üretmeye, daha çok üretmeye odaklandık. Takım tezgahları sektörü, bu hedef için kritik bir görev üstleniyor. Yerlileşme hamlesi ile, yapacak çok işimiz var” açıklaması yaptı.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:55
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TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜNÜN OSCARLARI SAHİPLERİNİ BULDU

Otomotiv, havacılık, savunma, gemi ve inşaat sektörleri başta olmak üzere imalat alanında geleceği belirleyecek teknolojilerin tanıtıldığı MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı geçtiğimiz hafta son buldu. Toplamda 56 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan fuarda 1 milyar dolara yakın iş hacmi oluştu. Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD), Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile TÜYAP’ta gerçekleşen fuarda, sektöre emek veren başarılı şirketlere ‘Liyakat ödülleri’ verildi.

TİAD Başkanı Hakan Aydoğdu, Türkiye’nin millileşme stratejisi yolunda takım tezgahları sektörüne büyük görev düştüğünü belirterek “Üretmeye, daha çok üretmeye odaklandık. Daha kaliteliyi, daha hızlı ve kusursuz üretmeye odaklandık. Takım tezgahları sektörü, bu hedef için kritik bir görev üstleniyor. Çünkü biz sadece yedek parçasını değil, otomobilin kendisini yapacağız. Çünkü biz uçak üreteceğiz, tank üreteceğiz, gemi üreteceğiz. Yerlileşme hamlesi ile, yapacak çok işimiz var” açıklaması yaptı.

YERLİ ÜRETİM VURGUSU

Takım tezgahları sektöründe yerli üretimin önemine değinen Aydoğdu şu açıklamayı yaptı: “Sektörümüzdeki teknolojik gelişmeler bitmeksizin devam ediyor. Dünyayı yakından izliyoruz. Bu değişimi de benimsiyor ve hızla adapte oluyoruz. Ülkemizin hedefi: Bu coğrafyada üretilebilen takım tezgahı çeşitliliğini artırıp, maliyetleri azaltmak olmalı. Çünkü millileşmek için üretim, üretim için yerli takım tezgahları sektörünün gelişmesi şart. Bu bağlamda, devlet desteğinin ve devlet- özel sektör birlikteliğinin altını, önemle çizmek isterim. Sanayimizin gelişmesi, sektörümüzün büyümesine paraleldir. TİAD olarak katma değer yaratan her çalışmanın, destekçisiyiz.”

6 KATEGORİDE ÖDÜL VERİLDİ

Sac işleme ve metal kesme makinalarında ‘İnovasyon’ kategorisinde ödülün sahibi ‘Durmazlar’ oldu. ISO 500 Listesine göre 2017 yılında en fazla ihracat yapan firma olan Durmazlar’ın ödülünü şirketin Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Sayın Altan Arda aldı. Takım Tezgahlarında ‘İnovasyon’ ödülü ise Spinner şirketi aldı. Şirketin ödülünü Satış Müdürü Murat Emirzeoğlu aldı. Takım tezgahı tamamlayıcı ekipmanlarında ‘İnovasyon ‘ödülü Ajan Elektronik İhracat Sorumlusu Sayın Reşit Çınarlı alırken, Endüstri 4.0’a geçişteki inovatif uygulamalarıyla bir diğer ödülün sahibi Ermaksan oldu. Ödülü şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sayın Ahmet Özkayan aldı. Son olarak ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ ödülü de Coşkunöz Eğitim Vakfı’na gitti. Bu ödülü ise Vakıf Müdürü Sayın Azize Gökmen, Hakan Aydoğdu’nun elinden aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Takım Tezgahları Sanayici Ve İşadamları DerneğiMAKTEK Avrasya 2018 FuarıTİADMİB
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