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Takılarının çalındığını öne süren geline dolandırıcılıktan gözaltı

İzmir'in Dikili ilçesinde düğünde takılan altın ve paraların çalındığını öne sürüp jandarmaya başvuran gelinin, altınları alarak kaçtığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin bavulunda 67 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Takılarının çalındığını öne süren geline dolandırıcılıktan gözaltı

İzmir'in Dikili ilçesinde düğünde takılan altın ve paraların çalındığını öne sürüp jandarmaya başvuran gelinin, altınları alarak kaçtığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin bavulunda 67 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:03
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Takılarının çalındığını öne süren geline dolandırıcılıktan gözaltı

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Deliklitaş Mahallesi'nde jandarmaya başvuran G.Y'nin, "düğünde kendisine takılan altın ve paraların bir kısmının çalındığını, ev halkından şüphelendiğini" öne sürerek şikayetçi olması üzerine çalışma başlattı.

İfadesi alınan G.Y'nin İstanbul'daki bir hastanede doktor olarak bir süre çalışıp ayrıldığını, İzmir'de ikinci evliliğini yaptığını söylemesi üzerine hastaneyle irtibata geçen ekipler, kadının beyanının doğru olmadığını tespit etti.

G.Y'nin bulunduğu eve giden ekipler, gelinin evden ayrıldığının söylenmesi üzerine fiziki takip başlattı.

3 sahte kimlik, 67 bin liralık ziynet eşyası

Düzenlenen operasyonla Menemen ilçesinde üzerindeki 3 sahte kimlikle yakalanan G.Y'nin bavulunda 67 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası ile 5 bin lira ele geçirildi.

Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan G.Y, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA

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