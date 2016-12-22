İnsan Hak ve Hürriyetleri (

İHH

) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım,

Halep

' ten 85 bin civarında insanin tahliyesinin söz konusu olduğunu belirterek, "Şu ana kadar çok azı tahliye edildi. Zannediyorum 20-25 gün de sürebilir bu. Çünkü içeride tahsis edilen otobüslerin sayısı az. Bunun biraz daha çoğaltılması için ara bulucu ülkelerden yardım istedik." dedi.

Yıldırım, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı önünde yaptığı basın açıklamasında, "Halep'e Yol Açın" kampanyası kapsamında, Türkiye'nin birçok ilinde yardımlar toplandığını ve bin 500'den fazla tırın organize edildiğini söyledi.

Yardım tırlarının bu akşam Hatay'da olacağını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

''Türkiye'nin her tarafında bir yardım seferberliği oluştu. İHH olarak gelen yaralıların ve mültecilerin geçişlerinde gözlemci kuruluş olarak görev yapıyoruz. Suriye Kızılayı ve Kızılhaç Halep'in içerisinden mültecileri ve yaralıları çıkartıyor. Kapıda da İHH olarak karşılıyoruz. Bunların kayıtları tutuluyor ve Birleşmiş Milletler'e bildiriliyor. Birleşmiş Milletler de bütün dünyaya bu bilgileri veriyor. İçeride 85 bin civarında bir insan tahliyesi söz konusu olacak. Şu ana kadar çok azı tahliye edildi. Zannediyorum 20-25 gün de sürebilir bu. Çünkü içeride tahsis edilen otobüslerin sayısı az. Bunun biraz daha çoğaltılması için ara bulucu ülkelerden yardım istedik. Türkiye bu konuda üzerine düşeni yaptı. Çok büyük gayret sarf etti. Ara buluculuk yaptı ve bu anlaşmayı imzalattı. İki kere anlaşma bozuldu. Fakat üçüncü seferden itibaren Türkiye'nin Rusya ile olan görüşmesi sonuç verdi. İnsanlar dışarıya çıkarılmaya başlandı. Bunlardan yaralı olanlar Türkiye'ye getiriliyor. Diğerleri için de içeride çadır kentler oluşturuluyor.''

Yıldırım, Halep'ten çıkan Suriyeliler için AFAD, Kızılay ve İHH iş birliğiyle çadır kentler kurulması için altyapı çalışmalarına başlandığını söyledi.

Türkiye'nin çok önemli bir adım atarak devlet ve sivil toplum kuruluşu iş birliğinde çok büyük bir insani yardım operasyonu gerçekleştirdiğini aktaran Yıldırım, "Halep'e Yol Açın" kampanyasında 20 bine yakın kişinin Reyhanlı'ya gelip tahliyeler bitene kadar nöbet tutacağı bilgisini verdi.

AA