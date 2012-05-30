Tahkikat başlatıldı

YALOVA - Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 27 Mayıs gecesi saat 22.30 sıralarında alınan kavga ihbarı üzerine iki ekibin, Fevzi Çakmak Mahallesi Abdullah Baştürk Parkı önündeki olay yerine gittiği, tartıştıkları belirlenen E.Y ve oğlu U.Y ile F.D ve yanında bulunan O.D ve K.B'nin sorgusunun yapıldığı belirtildi.



Bu esnada, aralarında Ç.B'nin de bulunduğu 4-5 kişilik bir grubun küfrederek saldırıda bulunduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

''Bu grubun içinde bulunan E.D isimli şahsın elinde metal cop bulunduğu ve E.Y isimli şahsa vurmaya başlaması üzerine tarafları ayırmak için müdahale edilmiş ve telsiz ile takviye ekip talebinde bulunulmuştur. Olayın ani olarak gelişmesi, metal cop kullanılması, bir tarafın kalabalık olması ve hedef alınarak şahsa saldırıda bulunulması, yapılan kolluk uyarılarına uyulmaması nedeniyle görevliler tarafından biber gazı kullanmak sureti ile 4-5 kişilik grubun saldırısı öncelikle defedilmiş, tarafların birbirinden ayrılması sağlanmıştır. Bu müdahale sonrasında kavgaya karışan 2 kişi yakalanmış, diğerleri olay yerinden kaçmışlar, kısa bir süre sonra olay yerine yakın bir iş yeri sahibi orada bulunan 4532 kod numaralı ekip personeline, sahibi olduğu internet kafede yatar vaziyette bir şahıs bulunduğunu bildirmiş, ekip bu bilgi üzerine haber merkezi aracılığıyla ambulans talebinde bulunmuş ve şahıs sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında hastaneye götürülmüştür.''

Gözaltına alınan şahısların tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütülmekte olup, ayrıca basında çıkan iddialarla ilgili olarak idari tahkikat başlanılmış, olay her yönüyle incelenmektedir. Ayrıca bu husus ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden polis başmüfettişi talep edilmiştir. Sonucu itibariyle olaya müdahale sonrasında yaralı olup, tedavisi devam eden şahsın durumu derin üzüntüyle karşılanmıştır.''