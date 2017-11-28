Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
104459
ALTIN
163.569
DOLAR
3.9327
STERLİN
5.2260
EURO
4.6729
Avrupa'da Türk derbisi
Avrupa'da Türk derbisi
8. Boğaziçi Zirvesi başladı
8. Boğaziçi Zirvesi başladı
Bomba Egolar Gün Yüzüne Çıkıyor
Bomba Egolar Gün Yüzüne Çıkıyor
Prens Harry nişanlandı
Prens Harry nişanlandı
'e-kitap' dönemi
'e-kitap' dönemi

SZN MOBİLYADA “ORGANİK” KAVRAMI İLE FARKINI ORTAYA KOYUYOR

Orman ürünleri sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren Sözenler Grup, 65 yıllık tecrübesini SZN Wood olarak standardın dışındaki iç ve dış mekân tasarımlarıyla müşterilerinin beğenisine sunuyor.

SZN MOBİLYADA “ORGANİK” KAVRAMI İLE FARKINI ORTAYA KOYUYOR

Orman ürünleri sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren Sözenler Grup, 65 yıllık tecrübesini SZN Wood olarak standardın dışındaki iç ve dış mekân tasarımlarıyla müşterilerinin beğenisine sunuyor.

28 Kasım 2017 Salı 13:39
0 Okunma
SZN MOBİLYADA “ORGANİK” KAVRAMI İLE FARKINI ORTAYA KOYUYOR

Son zamanların trendi, tüketicilerin beğeni ve tercihinde ilk sırada yer alan organik ürünler, doğal olana dönüş ile mobilya sektöründe de yoğun ilgi görmekte. Sağlam ve uzun süre kullanım imkânı sağlamasının yanı sıra insan sağlığı açısından da büyük önem taşıyan SZN doğal ahşap ürünleri görücüye çıkıyor. Yüzde yüz doğal ahşapla üretim yaparak Türkiye’de ilk kez ladin ağacında eskitme ağaç teknolojisini kullanan SZN sektöre yeni bir soluk getirdi…

SZN Wood ürünlerinde, ağacın cinsine göre hammadde ortalama bir sene stoklarda dinlendirilip üretimde kullanılıyor. Bunun yanında her ürünün arkasında bulunan barkod ile üretim süreçleri bilgisine ulaşılabiliyor. Kişiye özel kullanım alanına göre tasarlanan gerçek masif masalar tüketicilerin ilgi odağında.

SZN, 2018 koleksiyonuyla evinizi kışa hazırlıyor. El işçiliğini zarif detaylar ile harmanlayan SZN Wood, oturma grupları, sandalye, ahşap mobilya, eskitme ahşap ve kütük masa modellerinde alışılmışın dışında dokunuşlar yaparak tasarımlarında fark yaratıyor.

Metropol insanının yoğun iş temposuna rağmen şıklıktan ödün vermeyen ofisler, eskitmenin izlerini teknoloji ile rustik havada buluşturan evler SZN Wood imzasıyla ezber bozuyor. Yaşam alanlarında doğallığı, sağlığı özellikle ergonomikliği ile hizmet sunan SZN Wood, Doğal Ahşap mobilya koleksiyonu ile baş döndürecek…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SZN Wood
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zekeriya Öz'ün kayınbiraderine tutuklama
Zekeriya Öz'ün kayınbiraderine tutuklama
Eski CHP'li vekil hakkında FETÖ'den yakalama kararı
Eski CHP'li vekil hakkında FETÖ'den yakalama kararı
İHH'nın Suriye'ye yardımı 820 milyon liraya ulaştı
İHH'nın Suriye'ye yardımı 820 milyon liraya ulaştı
8. Boğaziçi Zirvesi başladı
8. Boğaziçi Zirvesi başladı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 85 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 85 gözaltı kararı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan YPG açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan YPG açıklaması
Deprem uzmanlarından ürküten uyarı!
Deprem uzmanlarından ürküten uyarı!
Reza Zarrab davasında flaş gelişme
Reza Zarrab davasında flaş gelişme
Suriyeli anne ve bebeğini öldüren sanıklar hakim karşısına çıkacak
Suriyeli anne ve bebeğini öldüren sanıklar hakim karşısına çıkacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ