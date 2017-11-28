SZN MOBİLYADA “ORGANİK” KAVRAMI İLE FARKINI ORTAYA KOYUYOR

Son zamanların trendi, tüketicilerin beğeni ve tercihinde ilk sırada yer alan organik ürünler, doğal olana dönüş ile mobilya sektöründe de yoğun ilgi görmekte. Sağlam ve uzun süre kullanım imkânı sağlamasının yanı sıra insan sağlığı açısından da büyük önem taşıyan SZN doğal ahşap ürünleri görücüye çıkıyor. Yüzde yüz doğal ahşapla üretim yaparak Türkiye’de ilk kez ladin ağacında eskitme ağaç teknolojisini kullanan SZN sektöre yeni bir soluk getirdi…

SZN Wood ürünlerinde, ağacın cinsine göre hammadde ortalama bir sene stoklarda dinlendirilip üretimde kullanılıyor. Bunun yanında her ürünün arkasında bulunan barkod ile üretim süreçleri bilgisine ulaşılabiliyor. Kişiye özel kullanım alanına göre tasarlanan gerçek masif masalar tüketicilerin ilgi odağında.

SZN, 2018 koleksiyonuyla evinizi kışa hazırlıyor. El işçiliğini zarif detaylar ile harmanlayan SZN Wood, oturma grupları, sandalye, ahşap mobilya, eskitme ahşap ve kütük masa modellerinde alışılmışın dışında dokunuşlar yaparak tasarımlarında fark yaratıyor.