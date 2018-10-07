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Suudi gazeteci Kaşıkçı için bekleyiş sürüyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de girip bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş sürüyor.

Suudi gazeteci Kaşıkçı için bekleyiş sürüyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de girip bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş sürüyor.

07 Ekim 2018 Pazar 14:10
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Suudi gazeteci Kaşıkçı için bekleyiş sürüyor

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha da dışarı çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlattığı gazeteci Kaşıkçı'nın akıbeti ile ilgili belirsizlik sürüyor. Kaşıkçı'nın en son görüldüğü yer olan Beşiktaş'taki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde gazeteciler bekleyişlerine bugün de devam ediyor.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrili bulunan başkonsolosluk binasına bazı yetkililer araçlarıyla giriş yaptı.

Emniyetin verdiği bilgiye göre Kaçıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim Salı günü saat 13.12'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki randevusuna gitti ve bir daha dışarı çıkmadı.

Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girdiği saatle, nişanlısının kendisinden haber alamadığını bildirdiği süre arasındaki, Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna yapılan tüm giriş çıkışlar, emniyet tarafından inceleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Washington Post YazarıWashington PostCemal KaşıkçıSuudi Arabistan Başkonsolosluğu
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