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Suudi Başsavcısı Mucep İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan ile yaklaşık bir saat 15 dakika görüşen Suudi Arabistan Başsavcısı Muceb adliyeden ayrıldı.

Suudi Başsavcısı Mucep İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan ile yaklaşık bir saat 15 dakika görüşen Suudi Arabistan Başsavcısı Muceb adliyeden ayrıldı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 14:17
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Suudi Başsavcısı Mucep İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek protokol kapısından içeri giren Muceb ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamında İrfan Fidan ile bir araya geldi.

Muceb ve beraberindeki heyet, basına kapalı yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından adliyeden ayrıldı. 

Görüşmede, Başsavcıvekili ve soruşturmayı yürüten savcı da bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanSuudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı
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