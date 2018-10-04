Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95613
ALTIN
237.375
DOLAR
6.1347
STERLİN
7.9663
EURO
7.0631
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Güvenlik global bir problem"
"Güvenlik global bir problem"
Luka Modric beraat etti
Luka Modric beraat etti
CHP'de İzmir heyecanı
CHP'de İzmir heyecanı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı

Suudi Başkonsolosluğundan kayıp gazeteciyle ilgili açıklama

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, başkonsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden haber alınamadığı iddia edilen Suudi gazeteci Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

Suudi Başkonsolosluğundan kayıp gazeteciyle ilgili açıklama

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, başkonsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden haber alınamadığı iddia edilen Suudi gazeteci Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

04 Ekim 2018 Perşembe 16:35
0 Okunma
Suudi Başkonsolosluğundan kayıp gazeteciyle ilgili açıklama

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, başkonsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden haber alınamadığı iddia edilen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, binadan çıktıktan sonra kaybolduğunu ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için Türk yetkililerle temasta olduklarını bildirdi.

Suudi Arabistan Krallığı'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı'dan Başkonsolosluk binasına girdikten sonra haber alınamadığı iddiaları üzerine sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın, İstanbul Başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra ortadan kaybolduğuna dair basın yayın organlarında yer alan haberleri takip ettiğini ve Kaşıkçı'nın Başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra kaybolma şartlarına ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılması için kardeş yerel Türk yetkili mercileri ile koordinasyon ve takip içerisinde olduğunu bildirdi."

Türk Arap Medya Derneği, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın önceki gün saat 13.00 sularında girmiş olduğu Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu binasından henüz çıkmadığını ileri sürmüştü. Türk Arap Medya Derneği'nden yapılan açıklamada Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Kaşıkçı'nın geçmişte bir dönem İngiltere'deki Suudi Büyükelçiliği'nde medya danışmanlığı yaptığı bilgisine yer verilmişti.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı H.A da gazetecilere yaptığı açıklamada, başkonsolosluk binası önüne kadar birlikte gittiklerini anlatarak, Kaşıkçı'nın içeri girdikten sonra dışarı çıkmadığını iddia etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanIstanbul BaşkonsolosluğuCemal Kaşıkçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bu coğrafyanın kaderi kardeşliktir birliktir dirliktir"
"Bu coğrafyanın kaderi kardeşliktir birliktir dirliktir"
Hulusi Akar'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
Hulusi Akar'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
Diyanetten 'faiz' iddialarına ilişkin açıklama
Diyanetten 'faiz' iddialarına ilişkin açıklama
"Avrupalılar bazı şeyleri cepte kabul ediyorlar"
"Avrupalılar bazı şeyleri cepte kabul ediyorlar"
Bilal Erdoğan: Geçmiş olmadığı zaman kimlik olmaz
Bilal Erdoğan: Geçmiş olmadığı zaman kimlik olmaz
İki havalimanı arasındaki ulaşım süresi 1 saate inecek
İki havalimanı arasındaki ulaşım süresi 1 saate inecek
"Türkiye ile Rusya müzakerelerini desteklemek şart"
"Türkiye ile Rusya müzakerelerini desteklemek şart"
"Güvenlik global bir problem"
"Güvenlik global bir problem"
TBB Başkanı Feyzioğlu makam odasını 'Tontik'e açtı
TBB Başkanı Feyzioğlu makam odasını 'Tontik'e açtı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ