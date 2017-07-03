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"Suudi Arabistan Kralı ile Ortadoğu'daki barışı konuştum"

ABD Başkanı Trump, "Suudi Arabistan Kralı ile dün Ortadoğu'daki barış hakkında konuştum. İlginç şeyler oluyor!" ifadelerini kullandı.

"Suudi Arabistan Kralı ile Ortadoğu'daki barışı konuştum"

ABD Başkanı Trump, "Suudi Arabistan Kralı ile dün Ortadoğu'daki barış hakkında konuştum. İlginç şeyler oluyor!" ifadelerini kullandı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:31
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"Suudi Arabistan Kralı ile Ortadoğu'daki barışı konuştum"

ABD Başkanı Donald TrumpSuudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Ortadoğu'daki barışı konuştuklarını belirtti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Bu sabah Almanya ve Fransa ile konuşacağım. Suudi Arabistan Kralı ile dün Ortadoğu'daki barış hakkında konuştum. İlginç şeyler oluyor!" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Katar kriziyle ilgili son gelişmeleri Suudi Arabistan Kralı Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda ayrı ayrı konuştuğu belirtilmişti.

Açıklamada, Trump'ın, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında devam eden anlaşmazlıkla ilgili kaygılarını dile getirdiği vurgulanmıştı. Trump'ın terörün finansmanının durdurulması ve aşırılık yanlısı ideolojinin itibarsızlaştırılmasının önemine dikkati çektiği bildirilen açıklamada, "Başkan, Riyad Zirvesi'nde ortaya konan 'terörün yenilmesi' ve 'bölgesel istikrarın yaygınlaştırılması' amaçlarına ulaşılması için bölgedeki birliğin kritik olduğunun altını çizdi." ifadesi kullanılmıştı. Açıklamada, Trump'ın bu süreçteki amacının, "terörizmin finansmanının sonlandırılması" olduğu kaydedilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpSuudi ArabistanSelman Bin AbdulazizOrtadoğuKatar
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