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Suudi Arabistan'ın Astana ve Cenevre süreçlerine desteği vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suudi Arabistan ziyaretinde, Suudi Arabistan'ın Astana ve Cenevre süreçlerine desteği vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın Astana ve Cenevre süreçlerine desteği vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suudi Arabistan ziyaretinde, Suudi Arabistan'ın Astana ve Cenevre süreçlerine desteği vurgulandı.

15 Şubat 2017 Çarşamba 10:30
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Suudi Arabistan'ın Astana ve Cenevre süreçlerine desteği vurgulandı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistanlı yetkililerin sıcak karşılamasıyla başlayan ziyaretindeki görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular gündeme geldi.

Görüşmelerde Suudi Arabistan yetkililer, Türkiye'nin güvenliğinin kendi güvenlikleri olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda istihbarat paylaşımından terörle mücadeleye kadar her alanda iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Suriye ve Irak konusunun da gündeme geldiği görüşmelerde, Suudi Arabistan'ın Astana ve Cenevre süreçlerine desteğine vurgu yapılarak, Irak konusunda da Musul operasyonunun tamamlanması, DEAŞ'ın çıkarılması ve mezhep gerilimine yol açabilecek eylemlerden kaçınılması konusunda iki ülke mutabık kaldı.

Yemen'deki gelişmeler konusunda da Suudi Arabistan yetkililer bilgi verdi. Güvenlik iş birliği konusunda yeni mekanizmaların kurulması ve hızlandırılması ile gelecek haftalarda başlaması planlanan Cenevre görüşmelerine Suriye muhalefetinin birlik beraberlik içerisinde gitmesi konusunda da mutabakata varıldı.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ile ilgili PYD/YPG bağlamında fiili bir duruma izin verilmemesi konusunda Türkiye'nin dile getirdiği hassasiyetler konusunda da mutabık kalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerinde güvenli bölge konusunu aktararak, bunun tekrar gündeme alınması gerektiğini, mülteci akını ve sivil ölümlerinin ancak bu şekilde durdurulabileceğine dikkati çekti.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği de ele alındı. Ankara'da geçen hafta ilk toplantısını yapan Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Kuruluna ekonomi, enerji, savunma sanayi, alt yapı, üst yapı, ortak yatırım alanlarında somut projelerin planlaması konusunda talimat verildi. Bu doğrultuda Kurul tarafından gelecek 6 ay içerisinde bir eylem planı hazırlanacak ve plan yetkililere sunulacak.

KİK ile işbirliği

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile ilişkiler de görüşmelerin önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Türkiye'nin, KİK ile serbest ticaret anlaşmasını 2017 içinde tamamlanıp imzalanmasını arzu ettiği ifade edildi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in konuya sıcak baktığı ve ilgili kişilere talimatını verdiği bildirildi.

Körfez ülkeleriyle ekonomik anlamda ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye tam destek verdiği ifade edildi.

Bahreyn ile Türkiye arasında mart ayı başında İstanbul'da yapılacak Karma Ekonomik Konsey toplantısında da konu geniş biçimde ele alınacak.

Savunma sanayi

Suudi Arabistan temasları kapsamında savunma sanayi konusu da genel hatlarıyla ele alındı ve Türkiye'nin savunma sanayinde güçlü olduğu alanlarda alışverişin hızlandırılması konusunda mutabakata varıldı.

Bahreyn'e cami

Bahreyn ziyareti sırasında Bahreyn Kralı Al Halife'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin anısına Türk mühendis ve mimarları tarafından Manama'da 15-20 bin kişilik bir cami yapılmasını istediği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuya olumlu baktığı ve proje hazırlatacağını ifade ettiği bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSuudi Arabistan
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