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Suudi Arabistan Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisini dün bakanlığa çağırarak "Gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturmada tam işbirliği içinde olunması" beklentisini iletti.

Suudi Arabistan Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisini dün bakanlığa çağırarak "Gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturmada tam işbirliği içinde olunması" beklentisini iletti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:25
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Suudi Arabistan Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisini dün bakanlığa çağırarak "Gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturmada tam işbirliği içinde olunması" beklentisini iletti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıSuudi ArabistanCemal Kaşıkçı
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