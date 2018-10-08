Suudi Arabistan Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisini dün bakanlığa çağırarak "Gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturmada tam işbirliği içinde olunması" beklentisini iletti.
AA
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisini dün bakanlığa çağırarak "Gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturmada tam işbirliği içinde olunması" beklentisini iletti.
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisini dün bakanlığa çağırarak "Gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturmada tam işbirliği içinde olunması" beklentisini iletti.
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisini dün bakanlığa çağırarak "Gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturmada tam işbirliği içinde olunması" beklentisini iletti.
AA