Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96179
ALTIN
234.524
DOLAR
6.1366
STERLİN
7.9932
EURO
7.0187
“İZ” SOLO RESİM SERGİSİ
“İZ” SOLO RESİM SERGİSİ
"Biz, gençlere inandık"
"Biz, gençlere inandık"
Lorun en tatlı hali
Lorun en tatlı hali
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Terör yuvaları yok edilmeli"

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda inceleme yapılacak

Dışişleri Bakanlığından, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturması çerçevesinde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda inceleme yapılacağını bildirildi.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda inceleme yapılacak

Dışişleri Bakanlığından, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturması çerçevesinde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda inceleme yapılacağını bildirildi.

09 Ekim 2018 Salı 13:35
8 Okunma
Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda inceleme yapılacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili gelişmelerin olayın gerçekleştiği günden itibaren yargı, emniyet ve istihbarat birilerince yakından takip edildiğini belirten Aksoy, "Adı geçenin akıbetinin tespiti amacıyla ilgili makamlarımızca başlatılan soruşturma yoğun bir şekilde sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, şunları kaydetti:

"Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bulunmakla birlikte, diplomatik misyon şefinin muvafakatiyle konsolosluk binasında ev sahibi ülke makamlarınca inceleme yapılabilmektedir. Suudi makamlarının iş birliğine açık olduklarını ve başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir. Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıSuudi Arabistan BaşkonsolosluğuSuudi ArabistanCemal Kaşıkçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kars'tan Edirne'ye her ile güneş santrali
Kars'tan Edirne'ye her ile güneş santrali
Balıkesir'de zeytin ilaçlama uçağı sert iniş yaptı
Balıkesir'de zeytin ilaçlama uçağı sert iniş yaptı
Polis ve asker kıyafetlilerle çatışma emri vermiş
Polis ve asker kıyafetlilerle çatışma emri vermiş
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
İSKİ biyolojik atık su arıtma tesisi sayısını artırıyor
İSKİ biyolojik atık su arıtma tesisi sayısını artırıyor
En kanlı terör saldırısının failleri cezasız kalmadı
En kanlı terör saldırısının failleri cezasız kalmadı
Fatih sondaj gemisi Akdeniz'de ilk sondajına başlıyor
Fatih sondaj gemisi Akdeniz'de ilk sondajına başlıyor
TEI 'en iyi tedarikçi' ödülünün sahibi oldu
TEI 'en iyi tedarikçi' ödülünün sahibi oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ