Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94247
ALTIN
230.599
DOLAR
5.9766
STERLİN
7.8868
EURO
6.9008
ATO'dan bankalara çağrı
ATO'dan bankalara çağrı
“AGİT’in Kazakistan’daki 20 Yılı, İşbirliği ve Başarılar” Konferansı 
“AGİT’in Kazakistan’daki 20 Yılı, İşbirliği...
Altının gramı 232 lira seviyelerinde 
Altının gramı 232 lira seviyelerinde 
Tarımda "biyoteknik mücadele desteği"
Tarımda "biyoteknik mücadele desteği"
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de bazı işlemler için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş sürüyor.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de bazı işlemler için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş sürüyor.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:49
12 Okunma
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha dışarı çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ediyor.

Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan, Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrili Levent'teki başkonsolosluk binası önünde yerli ve yabancı basın mensuplarının bekleyişi de devam ediyor.

Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cemal KaşıkçıAl Watan GazetesiSuudi Arabistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üzerine demir kapı devrilen çocuğun ölümüne soruşturma
Üzerine demir kapı devrilen çocuğun ölümüne soruşturma
81 ilde öğrencilere hain terör örgütlerini anlatacak
81 ilde öğrencilere hain terör örgütlerini anlatacak
Arda Turan ile Berkay kavgasına soruşturma
Arda Turan ile Berkay kavgasına soruşturma
Kömürde potansiyeli yüksek 7 saha üretime açılıyor
Kömürde potansiyeli yüksek 7 saha üretime açılıyor
Sivas merkezli FETÖ soruşturması: 2 tutuklama
Sivas merkezli FETÖ soruşturması: 2 tutuklama
Terörle mücadeledeki binbaşıya "HDP'ye oy verin" talimatı
Terörle mücadeledeki binbaşıya "HDP'ye oy verin" talimatı
"HSK'de hala FETÖ'den işlemleri süren hakim savcılar var"
"HSK'de hala FETÖ'den işlemleri süren hakim savcılar var"
FETÖ'nün 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne yönelik soruşturma
FETÖ'nün 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne yönelik soruşturma
Arap isyanlarının açtığı çatlaklar, fay hatları çok derin
Arap isyanlarının açtığı çatlaklar, fay hatları çok derin

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ