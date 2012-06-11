Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Susamadan su için

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, ''Bu sıcaklıklarda susamadan dahi su içmek gerekir'' dedi

Susamadan su için

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, ''Bu sıcaklıklarda susamadan dahi su içmek gerekir'' dedi

11 Haziran 2012 Pazartesi 13:54
581 Okunma
Susamadan su için
ANKARA -  Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bölgelerden bölgelere değişmekle beraber mevsim sıcaklıklarının bu hafta bütün illerde ortalamanın üzerinde seyrettiğini belirterek, ''Bu sıcaklıklarda susamadan dahi su içmek gerekir. İnşallah bu sıcaklıkları da kazasız belasız atlatırız'' dedi.

Ankara-Afyonkarahisar-İzmir Hızlı Tren Projesi Sözleşmesi İmza Töreni'nin ardından, TCDD Genel Müdürlüğü'nden ayrılışı sırasında, basın mensuplarının hava sıcaklıklarına ilişin sorusunu yanıtlayan Eroğlu, özellikle geçen Cumartesi'den itibaren Türkiye'de hava sıcaklığında mevsim normallerinin üzerinde bir artış beklediklerini kaydetti.
Bunun gerçekleştiğini ve sıcaklığın, mevsim normallerinin üzerinde 8 ila 10 derece arasında arttığını dile getiren Eroğlu, geçen hafta mevsim normalleri civarında veya altında seyreden hava sıcaklığının, özellikle yurdun güney kesimlerinde 2 ila 4 derece, kuzey ve iç kesimlerde 5 ila 8 derece üzerinde seyrettiğini belirtti. Bölgelerden bölgelere değişmekle beraber mevsim sıcaklıklarının bu hafta bütün illerde ortalamanın üzerinde seyrettiğini, bu durumun özellikle orman yangınları açısından önemli olduğunu kaydeden Eroğlu, bütün vatandaşlardan orman yangınlarına karşı gerekli hassasiyeti göstermelerini beklediklerini ifade etti.

''Su için''

Yaşlıların, çocukların ve hamilelerin bilhassa öğle saatlerinde, 12.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkmamaları ve su ihtiyaçlarını mutlaka karşılamaları gerektiğini belirten Eroğlu, ''Bu sıcaklıklarda susamadan dahi su içmek gerekir. İnşallah bu sıcaklıkları da kazasız belasız atlatırız'' dedi. Su sıkıntısı diye bir şeyin olmadığını ve suyun bütün şehirlerde bulunduğunu kaydeden Eroğlu, ''Esasen biz suyumuzu, şehirlerde en kurak mevsimlere göre planlıyoruz. İçme suyu, kullanma suyu, sulama suyu ve aynı zamanda sanayi için talep ettiğimiz sularımız var. Bir sıkıntı yoktur'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 11.06.2012 05:55
Anahtar Kelimeler:
Su
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ