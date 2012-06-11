Susamadan su için

ANKARA -

, bölgelerden bölgelere değişmekle beraber mevsim sıcaklıklarının bu hafta bütün illerde ortalamanın üzerinde seyrettiğini belirterek, ''Bu sıcaklıklarda susamadan dahi su içmek gerekir. İnşallah bu sıcaklıkları da kazasız belasız atlatırız'' dedi.



Ankara-Afyonkarahisar-İzmir Hızlı Tren Projesi Sözleşmesi İmza Töreni'nin ardından, TCDD Genel Müdürlüğü'nden ayrılışı sırasında, basın mensuplarının hava sıcaklıklarına ilişin sorusunu yanıtlayan Eroğlu, özellikle geçen Cumartesi'den itibaren Türkiye'de hava sıcaklığında mevsim normallerinin üzerinde bir artış beklediklerini kaydetti.

Bunun gerçekleştiğini ve sıcaklığın, mevsim normallerinin üzerinde 8 ila 10 derece arasında arttığını dile getiren Eroğlu, geçen hafta mevsim normalleri civarında veya altında seyreden hava sıcaklığının, özellikle yurdun güney kesimlerinde 2 ila 4 derece, kuzey ve iç kesimlerde 5 ila 8 derece üzerinde seyrettiğini belirtti. Bölgelerden bölgelere değişmekle beraber mevsim sıcaklıklarının bu hafta bütün illerde ortalamanın üzerinde seyrettiğini, bu durumun özellikle orman yangınları açısından önemli olduğunu kaydeden Eroğlu, bütün vatandaşlardan orman yangınlarına karşı gerekli hassasiyeti göstermelerini beklediklerini ifade etti.

''Su için''

Yaşlıların, çocukların ve hamilelerin bilhassa öğle saatlerinde, 12.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkmamaları ve su ihtiyaçlarını mutlaka karşılamaları gerektiğini belirten Eroğlu, ''Bu sıcaklıklarda susamadan dahi su içmek gerekir. İnşallah bu sıcaklıkları da kazasız belasız atlatırız'' dedi. Su sıkıntısı diye bir şeyin olmadığını ve suyun bütün şehirlerde bulunduğunu kaydeden Eroğlu, ''Esasen biz suyumuzu, şehirlerde en kurak mevsimlere göre planlıyoruz. İçme suyu, kullanma suyu, sulama suyu ve aynı zamanda sanayi için talep ettiğimiz sularımız var. Bir sıkıntı yoktur'' diye konuştu.