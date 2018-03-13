Sürüklenen yattaki kişi helikopterle kurtarıldı

İZMİR

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında kayalıklara sürüklenen yattaki kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Alaçatı Zeytineli Mersin Koyu önlerinde içerisinde bir kişi bulunan motor yat, makine arızası nedeniyle kayalıklara sürüklendi.

Yardım talebinde bulunulması üzerine görevlendirilen sahil güvenlik botu ve helikopteri olay yerine intikal etti.

Motor yatı tespit eden helikopter, yata indirilen arama kurtarma personelince helikoptere alındı.

Kurtarılan kişi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.