Suruç Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hizmetlerin arttığı ve adeta şantiyeye çevrilen Suruç'ta, caddelerden sokaklara, parklardan yollara kadar her bölgede çalışma yürütülüyor.
Açıkgöz'ün talimatıyla temizlik seferberliği başlatılan Suruç'ta, kurulan özel ekip sayesinde her bölgede halkın talepleri karşılanmaya çalışılıyor.
Suruç Belediye Başkan Vekili Açıkgöz, ilçede her alanda çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:
"Suruç'ta artık bildik görüntülerden eser yok. Suruç adeta şantiyeye dönüştü. Halkımızın temiz ve düzenli bir ilçe hayalini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Suruç'ta artık çöpleri alınmadığı için kötü kokan sokaklar, pislikten geçilmeyen caddeler, sineklerle boğuşan mahalleler tarihe karıştı. Şimdilerde ana arterler başta olmak üzere okullar ve çevresinde çarşı ve pazarlarda şimdiye kadar bir kez bile hizmet görmeyen noktalara belediye ekiplerimiz hizmet götürmeye devam ediyor. Gerek sosyal medyadan gerekse de beyaz masa birimimize vatandaşımızın gönderdiği başarı ve tebrik mesajlarından dolayı teşekkür ediyorum."
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