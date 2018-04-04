'Sürücülerle yüz yüze denetim yapılacak'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen yıl kazalarda yoldan kaynaklanan kusurların oranının binde 8, araçlardan kaynaklanan kusur oranının binde 5 olduğunu belirterek, "Yani insan dışı kusurların toplamı yüzde 1,3. Trafikte yeni hedefimiz, trafikteki insanı, insanımızın trafikteki davranışını değiştirmektir." dedi.

Soylu, "Sürücülere Yönelik Güvenli Sürüş Kuralları Eğitimi" programında yaptığı konuşmada, 2002'den beri trafik konusunda atılan adımları anlattı.

Geçen yıl kazalarda yoldan kaynaklanan kusurların oranının binde 8, araçlardan kaynaklanan kusur oranının binde 5 olduğuna işaret eden Soylu, "Yani insan dışı kusurların toplamı yüzde 1,3. Geri kalanın tamamı ister sürücü, ister yolcu, ister yaya olsun bir şekilde insanla ilgili. Yüzde 90 insana yaslanan bu tablonun bize anlattığı, insanımızın trafikteki davranışının, alışkanlıklarının doğru olmadığını ve bunları değiştirmek için çalışmamız gerektiğidir. Yani trafikte yeni hedefimiz, trafikteki insanı, insanımızın trafikteki davranışını değiştirmektir." diye konuştu.

Bakanlığın trafik güvenliğini sağlamak için hazırladığı politika belgesinin olumlu sonuçları olduğunu vurgulayan Soylu, geçen yıl bir önceki yıla göre, motorlu araç sayısı yüzde 5,4 artarak 22 milyon 218 bin 945'e ulaşmasına rağmen ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısının yüzde 1,5 azalarak 182 bin 424 olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

"Yüz bin araca düşen ölü sayısı yüzde 52"

Tek bir kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybedebildiğini ve bu nedenle ölü sayısı üzerinden yapılan analizin gerçeği yansıtmayabileceğini aktaran Bakan Soylu, "Ülkemize baktığımız zaman yüz bin araca düşen ölü sayısında 2008 yılını 100 olarak kabul edersek 2017 sonunda ulaştığımız rakam 52'dir. Yani yarı yarıya bir azalış söz konusudur. Yüz bin nüfus başına düşen ölü sayısı ise 2008'deki yüz rakamından 2017 sonu itibarıyla 74'e gerilemiştir." bilgisini verdi.

Soylu, geçen yıl sonu itibarıyla ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarında sürücü kusurlarının oranının yüzde 89.9, yayaların kusur oranının ise yüzde 8,5 olduğunu ifade etti.

Geçen yıl bir önceki yıla göre trafik kontrollerinde de yüzde 27,4 oranında artış sağlandığına dikkati çeken Soylu, sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun arttırdıkça kayıpların azalacağının görüldüğünü belirtti.

Soylu, Eskişehir'de yaklaşık 110 dönüm arazi üzerine kurulacak eğitim tesisinde, tespit edilen ya da gönüllü olan sürücülerin eğitime alınacaklarını anlattı.

Ticari yolcu taşımacılığına ilişkin güzergah üzerinde ve araçların içerisinde denetimleri artırdıklarını dile getiren Soylu, gelecek hafta otobüs şirketlerinin sahipleriyle bir toplantı daha yapacaklarını bildirdi.

Çorum'dan başlatılmak üzere kaza kara noktalarında trafik kontrol noktaları kurulacağını aktaran Soylu, polislerin özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde araç sürücüleriyle yüz yüze denetim yapacaklarını ifade etti.

Süleyman Soylu, şehirlerarası otobüslerinde sivil trafik polisleriyle geçen yıl 3 bin 628, bu yılın ilk 3 ayında ise 2 bin 836 denetim yapıldığını söyledi.

Otobüs kazalarında 12,4'lük düşüş

Tüm otobüs denetimlerinde yüzde 63 artış gerçekleştirdiklerini, bunun sayesinde 2017'de bir önceki yıla göre, otobüs kazalarında yüzde 12,4 düşüş elde ettiklerini belirten Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ayrıca otobüs kazalarının yoğun olduğu gece 2 sabah 8 arası yaptığımız bu denetimler sayesinde bu periyottaki kaza sayısında yüzde 3,5, yine bu periyottaki can kayıplarında ise yüzde 11,1 oranında azalma elde ettik. Bütün bu rakamlar açıkça gösteriyor ki trafikte insan unsuruna odaklanırsanız ve yine insan unsuruyla yüz yüze denetimi artırırsanız kazaları önleme anlamında daha başarılı olabiliyorsunuz."

Sürücüleri yüz yüze denetlemeyi artırmayı hedeflediklerini anlatan Soylu, araç tescil ve sicil işlemlerinin noterlere devredilmesiyle asli görevlerine dönecek 13 bin polisten 3 bininin, teşkilata alınacak 10 bin polisten 2 bininin trafik birimlerinde görevlendirileceğini anlattı.

Personelin kullanması için yaklaşık 300 motosiklet alınacağını dile getiren Soylu, trafik polislerinin görünürlüğünü artırmak için kıyafetlerinde değişikliğe gidileceğini ifade etti.

Dün 7 bin 500 pasaport, 3 bin 500 ehliyet verildi

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan pasaport ve sürücü belgesi işlemlerinin, 2 Nisan'da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildiğini anımsatarak "Salı günü yüzde 95'in üzerine başarıyla yaklaşık 7 bin 500 pasaport, 3 bin 500 ehliyet, 50 bin civarında da kimlik kartı nüfus idarelerinden verildi." dedi.