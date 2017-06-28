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Sürücülere plaka uyarısı

TŞOF Başkanı Apaydın, araç plakalarına ilişkin yeniden düzenlenen kusur tablosunun 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını belirterek, sürücülere plakaları yenileme uyarısında bulundu.

Sürücülere plaka uyarısı

TŞOF Başkanı Apaydın, araç plakalarına ilişkin yeniden düzenlenen kusur tablosunun 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını belirterek, sürücülere plakaları yenileme uyarısında bulundu.

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:31
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Sürücülere plaka uyarısı

ANKARA

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, kusur tablosunda yapılan değişiklikle standartlara uygun olmayan plakaların muayeneden geçemeyeceğini kaydetti.

Yeni kusur tablosunun 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağına işaret eden Apaydın, "Düzenlemeyle HGS'de yanlış ceza yazılmasına da neden olan rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya kapatma şeklinde olması ağır kusurlu sayılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Apaydın, plakalardaki yazı ve rakamların 11 santimetre genişliğinde, 52 santimetre uzunluğunda olması gerektiğini belirtti. Plakaların basım ve dağıtımının TŞOF ve bağlı odalarca gerçekleştirildiğini ifade eden Apaydın, merdiven altı yerlerde basılan sahte plakaların terör olayları, gasp, soygun suçlarında kullanıldığını kaydetti.

Plakaları standartları karşılayamayan ve bu yüzden muayeneden geçemeyen araç sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere ceza kesilmeyeceğine dikkati çeken Apaydın, buna karşın sürücülerden plakalarını uygun olanlarla değiştirmelerinin isteneceğini belirtti.

Araç sahiplerinin plaka değişimi için öncelikle Trafik Şube Müdürlüklerine başvurmaları ve form doldurmaları gerektiğine işaret eden Apaydın, plakaların söz konusu belgeyle il ve ilçelerdeki TŞOF birimleriyle kayıt tescil bürolarında 31 lira karşılığında değiştirilebileceğini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
SürücüPlakaTşof
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