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Sürücülere 'plaka' uyarısı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Apaydın, OHAL kapsamında sahte plaka basan, satan ve takanların önüne geçmek için darphanede özel mühür hazırlattıklarını söyledi.

Sürücülere 'plaka' uyarısı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Apaydın, OHAL kapsamında sahte plaka basan, satan ve takanların önüne geçmek için darphanede özel mühür hazırlattıklarını söyledi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:32
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Sürücülere 'plaka' uyarısı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, OHAL kapsamında artık sahte plaka basan, satan, ikiz plaka veya sahte plaka takanlara birçok idari para cezası ve cezai müeyyideler uygulanmaya başlandığını belirterek, "Biz de devletimizin aldığı tedbirlere ek tedbir olsun diye mühürlerimizi darphanede hazırlattık." dedi.

Apaydın, yaptığı açıklamada, araç plakalarına ilişkin yeniden düzenlenen kusur tablosunun 3 Temmuz'dan itibaren uygulamaya konulduğunu söyledi.

Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) yanlış ceza yazılmasına da neden olan, plakadaki rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya kapatma şeklinde olmasının ağır kusurlu sayılacağını ifade eden Apaydın, plakaların tek tip olacağına işaret etti.

Sürücülerin yeni plaka düzenlemesine en hızlı şekilde geçmesi gerektiğini ifade eden Apaydın, "Son zamanlarda, terör, hırsızlık, gasp ve çeşitli ahlak dışı işlerde sahte mühürlenen ikiz plakalar kullanılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızla yaptığımız çalışmada, plaka eğer yönetmeliğe uygun değilse, muayeneden geçirilmeyerek ve birinci dereceden kusur sayılıyor." diye konuştu.

"Yeni mühürler darphane hazırlandı"

Apaydın, sahte plakaların ortadan kalkması ve araç plakalarının tek tip olması amacıyla darphanede özel mühür hazırlattıklarını dile getirdi.

Mühür üretiminin 4-5 aydır devam ettiğini anlatan Apaydın, artık sahte mühürlenen plakaların kolaylıkla anlaşılabileceğini vurguladı.

Apaydın, darphanede basılan mühürlerin dağıtımına başladıklarına işaret ederek amaçlarının terörde, suç unsurlarında kullanılan merdiven altında imal edilen plakaların önüne geçmek olduğunu söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Şoförler Ve Otomobilciler FederasyonuPlakaTşofFevzi ApaydınOHAL
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