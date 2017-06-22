Sürücülere bayram yolculuğu uyarıları

Ramazan Bayramı tatilinde şehir dışında olmak isteyen vatandaşlar, yüzlerce kilometre uzaklıktaki yerlere giderken, oruçluyken araç kullanmak zorunda kalıyor.

Ramazan dolayısıyla yorgun ve uykusuz kalan sürücülerin trafiğe çıkmalarının tehlikeli olacağını belirten uzmanlar, trafikte olumsuzluk yaşamamaları için vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.

Uluslararası Yol Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil için yola çıkacak sürücülerin oruçlu olabileceğine işaret ederek, bu nedenle dikkatsizlik halinde bazı olumsuzluklarla karşılaşılabileceğini söyledi.

İntepe, oruçlu vatandaşların uykusuz ve yorgun olabileceklerini anlatarak, "Oruç tutarken çok uzun süre besin almadığımız için iftardan sonra vücudumuzda değişiklikler olmaya başlıyor. Tansiyonunuz ya da şekeriniz değişebilir." dedi.

"Sahursuz oruçla yolculuk büyük risk"

İntepe, yola çıkacak sürücülerin kendilerince bazı çözümler ürettiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Mesela bazı sürücüler, yol gidecekleri için 'sahura kalkmayalım, uykumuzdan eksiltmeyelim böyle oruç tutalım' diye düşünebiliyor. Ancak, bu aç kalma süresini uzattığı için sürücüler farkında olmadan, yorgunluk hissiyatı araba kullanırken ortaya çıkarabiliyor. Sahura kalkmadan oruç tutmak, size büyük riskler getirebilir."

"Asla hızlı gitmeyin"

Yola çıkacaklara öncelikle araç bakımlarını yaptırmalarını öneren İntepe, "Yola çıkılacak gün, trafiğin sıkışık olduğu saate kalmamak için uykusuz kalınmamalıdır. Vücudumuzu yola hazır hale getireceğiz ve en önemlisi de trafik kurallarına uyacağız. Örneğin, hız limitlerine uyacağız. Emniyet Genel Müdürlüğünün verilerine göre, ölümle sonuçlanan her 3 kazanın 1'inin aşırı hızdan kaynaklandığını unutmamalıyız. Bu nedenle asla hızlı gitmeyin." şeklinde konuştu.