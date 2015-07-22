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Suruç'taki saldırıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı

Suruç Sulh Ceza Hakimliğinin, terör saldırısı görüntülerinin yazılı, görsel ve sesli yayın organlarında yayınlanmasına ilişkin yasağı kaldırıldı

Suruç'taki saldırıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı

Suruç Sulh Ceza Hakimliğinin, terör saldırısı görüntülerinin yazılı, görsel ve sesli yayın organlarında yayınlanmasına ilişkin yasağı kaldırıldı

22 Temmuz 2015 Çarşamba 17:07
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Suruç'taki saldırıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı

ANKARA - Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliği, Suruç Sulh Ceza Hakimliğinin, terör saldırısı görüntülerinin yazılı, görsel ve sesli yayın organlarında yayınlanmasına ilişkin yasağı da kaldırdı.

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusu üzerine Suruç Sulh Ceza Hakimliği, terör saldırısı görüntülerinin yazılı, görsel ve sesli yayın organlarında yayınlanmasına yasak getirmiş, patlama anı görüntülerinin internet siteleri ve sosyal medya platformlarından da kaldırılmasına karar verilmişti.

Suruç Sulh Ceza Hakimliği, görüntüleri kaldırmayan site ve platformlara erişimin engellenmesini kararlaştırmıştı.

Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliği ise Suruç Sulh Ceza Hakimliğinin, patlamanın olduğu ana ilişkin görüntülerin yazılı, görsel ve sesli yayın organlarında yayınlanmasına ilişkin yasağını kaldırdı.

Hakimlik ayrıca, Suruç Sulh Ceza Hakimliğinin "sosyal medya platformları aracığıyla yapılan yayınların içeriğinin kaldırılmasına, içeriği barındıran internet siteleri ve sosyal platform hesaplarına erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmadığı durumlarda ise içeriği barındıran internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesine ve benzer içeriklerin tespit edilmesi halinde verilen kararın tespit edilen içeriklere de uygulanmasına" ilişkin tedbirin kaldırılmasını kararlaştırdı.

Gerekçede, olayın üzerinden 3 günlük sürenin geçmesi dikkate alındığında söz konusu tedbirin, talepte belirtilen gerçekleşmesi muhtemel sorunları ortadan kaldırdığı dikkate alındığında sosyal paylaşım sitelerindeki yasaklamanın an itibarıyla bir fonksiyonunun kalmayacağının anlaşıldığı belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 22.07.2015 16:05
Anahtar Kelimeler:
önce VatanYayın Yasağı
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