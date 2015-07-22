Suruç'taki patlama görüntülerine yayın yasağı

ANKARA - Suruç Sulh Ceza Hakimliği, Suruç'taki terör saldırısına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirdi.



Edinilen bilgiye göre, Suruç Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusu üzerine Suruç Sulh Ceza Hakimliği, terör saldırısı görüntülerinin yazılı, görsel ve sesli yayın organlarında yayınlanmasına yasak getirdi.



Patlama anı görüntülerinin internet siteleri ve sosyal medya platformlarından da kaldırılmasına karar verildi. Görüntüleri kaldırmayan site ve platformlara erişimin engellenmesi kararlaştırıldı.



Erişim Sağlayıcıları Birliğinin (ESB), söz konusu kararı ilgili basın kuruluşları, internet siteleri ve sosyal paylaşım platformlarına bildirdiği öğrenildi.





