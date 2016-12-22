Esenler

Belediye Başkanı

Tevfik Göksu

, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (

KHK

) kapsamında

görevlendirme

yapılan Şanlıurfa'nın

Suruç

ilçesinin görüntüsünün değişimine destek vereceklerini bildirdi.

Göksu ve beraberindeki çalışma ekibi, KHK kapsamında Suruç Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Tarık Açıkgöz'ü makamında ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Suruç'ta kısa sürede belediyenin önemli hizmetler yaptığını gözlemlediklerini belirten Göksu, "Kısıtlı imkanlarla Suruç'ta başarılı çalışmalar yapılmış. İlçenin daha fazla hizmete ihtiyacı var. Halkın bir an önce hakkı olan hizmetlere kavuşması gerekiyor. Suruç'un silüetinin değişimine yönelik çalışmaların olması gerekiyor, bu konuda belediye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz." dedi.

Tarık Açıkgöz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belediye olarak uzun yılların eksiğini gidermek için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan Açıkgöz, zaman zaman büyükşehir ve ilçe belediyelerinden de hizmet desteği aldıklarını aktardı.

Suruç'un geleceği için Esenyurt Belediyesi ile işbirliği yapacaklarını ifade eden Açıkgöz, "Türkiye'nin en başarılı ve konumu itibariyle en büyük ilçelerinden birinin Belediye Başkanını ilçemizde ağırlamak bizim için önem taşıyor. Bundan sonraki belediye çalışmalarında beraberce hareket etmek ilçemiz adına çok faydalı olacak." diye konuştu.

AA