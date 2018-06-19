Suruç'taki saldırıyla ilgili 19 zanlının emniyette işlemleri sürüyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan'ın da yer aldığı 19 zanlının işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 23 kişiden üç gün önce gözaltına alınan 19'unun emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

Halen firarda olan 4 kişiyi ise arama çalışmaları sürdürülüyor.

Bölgedeki güvenlik kameraları, MOBESE ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda sorgulanan zanlıların, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran'da AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin de aralarında bulunduğu 4 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı. Milletvekilinin ağabeyinin katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Fadıl Şenyaşar, tutuklanmıştı.

Olayla ilgili soruşturmada seçim çalışmaları sırasında Kürtçe yaptığı konuşmada AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile ilgili sözleri nedeniyle HDP Şanlıurfa 6. sıra milletvekili adayı Kaplan'ın yanı sıra terör bağlantısı nedeniyle HDP ve DBP ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 18 kişi, gözaltına alınmıştı.