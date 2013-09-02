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Suriye'ye askeri müdahale Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Suriye'ye askeri müdahale tartışmalarına ilişkin konunun, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda görüşüleceğini söyledi.

Suriye'ye askeri müdahale Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Suriye'ye askeri müdahale tartışmalarına ilişkin konunun, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda görüşüleceğini söyledi.

02 Eylül 2013 Pazartesi 08:20
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Suriye'ye askeri müdahale Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek
MANİSA

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Suriye'ye askeri müdahale tartışmalarına ilişkin, Türkiye'nin, çıkarlarına uygun bir hareketin içinde nasıl yer alabileceğini kararlaştırması gerektiğini belirterek, konunun Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda görüşüleceğini söyledi.

Arınç, Manisa Öğretmenevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasına yanıt için askeri güç kullanma talebinin ardından, tasarıya ilişkin Kongre'deki oturumların 9 Eylül haftası düzenlenmesinin beklendiğini belirtti.

Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin İngiltere Parlamentosu'nda oylama yapıldığını hatırlatan Arınç, "Suriye ile ilgili konuda farklı ülkelerde farklı olaylar cerayan ediyor. Türkiye, bu gelişmeleri çok yakından takip ediyor" dedi.

Başkan Obama'nın Suriye'ye yönelik resmi talebi ile İngiltere Başbakanı David Cameron'ın konuya ilişkin onay istemesinin, demokratik işleyişin bir parçası olduğunu vurgulayan Arınç, şöyle konuştu:

"Türkiye'de de böyledir. TBMM, bu tür konularda hükümetin talep ettiği izni verir veya vermeyebilir. Geçmişte bunun örnekleri yaşandı. Dolayısıyla bir olağanüstülük yok. Demokratik ülkelerin kamuoylarında ve yönetimlerinde özellikle Suriye'de son kimyasal silah kullanılması ilgili konuda bir hassasiyet oluştu. Hassasiyetin nedeni, kullanılması tamamen yasak olan silahların, özellikle kadınlara ve çocuklara karşı kullanılmış olmasıdır. Şam'ın banliyölerinden Guta'da yaşanan olaylarda yüzlerce masum sivil hayatını kaybetmiştir. Buna karşı insanlık vicdanı ile ülkeler tepki göstermiştir ve kimyasal silah kullanımından dolayı Suriye yönetiminin cezalandırılması ve bundan sonra insanlığa karşı bu tür suçların işlenmemesi amacıyla bir yaptırım söz konusudur. Bu yaptırımın nasıl olacağı ne şekilde olacağı hangi ülkeler tarafından böyle bir koalisyon meydana getirileceği konusu henüz kesinleşmiş değil. Bu konuda çalışmalar ve çabalar var."

"İnsanlık vicdanı gereken tepkiyi verecek"

Ülkelerin, Suriye'ye yönelik tavrının, kamuoyunun desteği ile mümkün olduğuna işaret eden Bülent Arınç, şunları kaydetti:

"Her ülke, kendi kamuoyunu dikkate almak, kendi parlamentosundan bu desteği istemekle yükümlüdür. Suriye'ye çok uzun bir sınırı bulunan ve Suriye ile adeta kaderi özdeş hale gelen Türkiye'nin çok daha geniş biçimde olaya bakması ve Türkiye'nin çıkarlarına uygun bir hareketin içinde nasıl yer alabileceğini kararlaştırması gerekiyor. Bu konuda çalışmalar gözetiliyor. Hükümetimiz de yarın Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda meseleyi enine boyuna görüşecek. Dünyayı ve çevremizi her an gelişen olaylar karşısında değerlendiriyoruz. Umarım ki Suriye'de yaşanan bu trajediye karşı dünya ve insanlık vicdanı en uygun tepkiyi mutlaka gösterecektir."

AA

Son Güncelleme: 02.09.2013 08:22
Anahtar Kelimeler:
Bülent ArınçAkp
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