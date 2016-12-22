Suriye'nin kuzeyinde

ki

terör örgütü DEAŞ

'a ait

hedefler

, bölgeden ve sınırdan yapılan atışlarla

vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Harekatın 104'üncü gününde terör örgütü DEAŞ'a ait hedefler, bölgeden ve sınırdan yapılan atışlarla vuruldu.

Ayrıca, AFAD ve Kızılay tarafından Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) personeli ve sivillere yönelik yardım faaliyetlerine devam edildi.

AA