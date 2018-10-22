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Suriyelilerin karıştığı suç oranı yüzde 1,46'ya düştü

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi verilerine göre, Suriyelilerin Türkiye'de karıştığı suç oranları, geçen yılın 9 ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 1,53'ten yüzde 1,46'ya geriledi.

Suriyelilerin karıştığı suç oranı yüzde 1,46'ya düştü

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi verilerine göre, Suriyelilerin Türkiye'de karıştığı suç oranları, geçen yılın 9 ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 1,53'ten yüzde 1,46'ya geriledi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:44
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Suriyelilerin karıştığı suç oranı yüzde 1,46'ya düştü

Suriyelilerin Türkiye'de karıştığı suç oranları geçen yılın 9 ayı ile mukayese edildiğinde yüzde 1,53'ten yüzde 1,46'ya düştü.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan 3 milyon 564 bin 919 Suriyeli bulunuyor. Suriyelilerin yüzde 90'ı 15 ilde ikamet ediyor.

Geçen yılın tamamında ülke genelinde 1 milyon 995 bin 667 olay meydana geldi, bu olayların yüzde 1,98'ine Suriyeliler karıştı.

Yılbaşından itibaren 9 aylık dönemde ülke genelindeki 1 milyon 992 bin 606 olayın yüzde 1,46'sının Suriyeliler tarafından gerçekleştirildiği, geçen yılın aynı dönemiyle mukayese edildiğinde söz konusu oranın yüzde 1,53 olduğu kayıtlara geçti.

Önlemler sayesinde olayların yüzde 91,4'ü aydınlatıldı

Türkiye'ye girişlerinden sonra parmak izleri alınan ve güvenlik soruşturmaları yapılan Suriyelilere "geçici koruma kimlik belgesi" veriliyor. Bulundukları illerden çıkışları ise izinle oluyor.

Alınan önlemler sayesinde herhangi bir olaya karışan Suriyeli kısa sürede tespit ediliyor. Suriyelilerin karıştığı olayların aydınlatılma ve faillerin yakalanma oranı yüzde 91,4 seviyesinde bulunuyor.

Doğru bilinen yanlışlar

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler ile ilgili doğru kabul edilen çok sayıda yanlış bilgi bulunduğunu belirten Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, bunlar arasında "Suriyelilerin devletten maaş aldıkları, telefon faturalarını devletin ödediği, istedikleri üniversiteye sınavsız girdikleri, araçları için vergi ödemedikleri, seçimlerde oy kullandıkları, TOKi'den bedava ev alacakları ve memur olacakları" gibi yanıltıcı bilgilerin bulunduğunu ifade etti.

Yetkililer, Suriyelilere verilen Kızılay kartlarının üzerinde AB logosunun bulunduğunu ve bu logoların yer aldığı projelerin finansörlerinin AB üyesi ülkeler olduğunu, ankesörlü telefonlarda kullanılmak üzere dağıtılan kartların da aynı kapsamda AB tarafından finanse edildiğini kaydetti.

Vergiden muaf araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile düzenlendiğini hatırlatan yetkililer, Suriyelilerin, araçları için vergi ödememeleri, sigorta yaptırmamaları ya da araçlarının muayeneye girmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Yetkililer, bir Suriyelinin oy kullanabilmesi, TOKİ'den ev sahibi olabilmesi ya da devlet memurluğuna girebilmesi için "Türk vatandaşlığı"nın temel şart olduğunu vurguladı.

Üniversiteye giriş konusunda da Suriyeli öğrencilere özel düzenleme yapılmadığına dikkati çeken yetkililer, Suriyelilerin de herhangi bir yabancı uyruklu öğrenci ile aynı haklara sahip olduğunu, "Türkiye bursları", "Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı" ya da yatay geçiş şartlarını sağlamadan üniversiteye giremeyeceklerini belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suriyeliler
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